Композитор хита Анны Тринчер живет в Москве и работает со звездами РФ: команда певицы объяснила сотрудничество

"Музвар" жалуется на угрозы из-за материала об этом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На момент релиза автором музыки "Маргариты" был отмечен Владимир Курто — уроженец Донецка, который с 2017 года живет в Москве и после начала полномасштабной войны продолжает сотрудничать с российскими артистами. Об этом пишет "Музвар".

В открытых источниках указано, что Курто создавал композиции для Димы Билана, NAZIMA и других представителей российского шоу-бизнеса, отмечает издание. После своего переезда в Москву предатель рассказывал о работе руководителем студии путиниста Григория Лепса.

После начала полномасштабного вторжения Курто продолжил работу в России. По данным из его публичных страниц, он до сих пор живет в Москве, не выражает своей позиции по войне и участвует в проекте "2 ОКеана" вместе с бывшей участницей группы "Непара" Викторией Талишинской.

Команда Анны Тринчер сообщила, что права на песню приобрели еще в 2021 году у украинского правообладателя и якобы не знали о связях автора со страной-агрессором. После журналистского запроса кредиты релиза изменили. Кроме того, издание сообщает, что представители pr-агентства NAME PR, работающего с Анной Тринчер, запретили "Музвару" общаться с некоторыми артистами, в частности брать комментарий у певицы KOLA.

Также редакция заявила об угрозах из-за подготовки материала. Журналисты рассказывают, что получили письмо, где речь шла о том, что в случае публикации информации об Анне Т. (известной женщине из украинского шоубизнеса) "не будет Музвара" и "не будет премии".

"В то же время пользователь предлагал редакции своеобразное "ненападение" и диджитал-взятки в качестве "другого громкого инфопривода" при условии отказа от публикации этого материала. Фактически это выглядело как попытка заставить редакцию "Музвара" замолчать информацию путем прямого давления и угроз", — говорится в материале.

Отмечается, что редакция получала угрозы по разным каналами. Было даже устное предупреждение о возможном нападении на одного из соучредителей от человека, представившегося волонтером. По словам издания, все собранные материалы уже переданы правоохранительным органам.

Напомним, в России объявили охоту на "Киевстонера". Украинского рэпера угрожают даже убить.