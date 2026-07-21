Композитор хіта Анни Трінчер живе в Москві та працює з зірками РФ: команда співачки пояснила співпрацю

"Музвар" скаржиться на погрози через матеріал про це

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На момент релізу автором музики "Маргарити" був зазначений Володимир Курто — уродженець Донецька, який із 2017 року живе в Москві та після початку повномасштабної війни продовжує співпрацювати з російськими артистами. Про це пише "Музвар".

У відкритих джерелах вказано, що Курто створював композиції для Діми Білана, NAZIMA та інших представників російського шоубізнесу, зазначає видання. Після свого переїзду до Москви зрадник розповідав про роботу керівником студії путініста Григорія Лєпса.

Після початку повномасштабного вторгнення Курто продовжив працювати в Росії. За даними з його публічних сторінок, він досі живе в Москві, не висловлює своєї позиції щодо війни та бере участь у проєкті "2 ОКеана" разом із колишньою учасницею гурту "Непара" Вікторією Талишинською.

Команда Анни Трінчер повідомила, що права на пісню придбали ще у 2021 році в українського правовласника й нібито не знали про зв’язки автора з країною-агресоркою. Після журналістського запиту кредитси релізу змінили. Крім того, видання повідомляє, що представники pr-агенції NAME PR, яка працює з Анною Трінчер, заборонили "Музвару" спілкуватися з деякими артистами, зокрема брати коментар у співачки KOLA.

Також редакція заявила про погрози через підготовку матеріалу. Журналісти розповідають, що отримали листа, де йшлося про те, що в разі публікації інформації про Анну Т. (відомої жінки з українського шоубізнесу) "не буде Музвару" і "не буде премії".

"Водночас користувач пропонував редакції своєрідний "ненапад" та діджитал-хабар у якості "іншого гучного інфоприводу" за умови відмови від публікації цього матеріалу. Фактично це виглядало як спроба змусити редакцію "Музвар" замовчати інформацію шляхом прямого тиску та погроз", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що редакція отримувала погрози різними каналами. Було навіть усне попередження про можливий напад одного зі співзасновників від особи, яка представилася волонтером. За словами видання, всі зібрані матеріали вже передані правоохоронним органам.

Нагадаємо, у Росії оголосили полювання на "Київстонера". Українського репера погрожують навіть вбити.