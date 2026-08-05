Разница всего в 2%: как отличить малосоленую рыбу от слабосоленой

Нужно только посмотреть на склад

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Названия "малосолонная" и "слабосолоная" рыба могут казаться схожими, но между ними все же есть разница. Это не просто маркетинговый ход, ведь эти категории определены стандартами ДСТУ.

Заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко объяснила "Телеграфу", что отличие состоит прежде всего в количестве соли в продукте.

Как понять разницу между малосоленой и слабосоленой рыбой. Фото: Телеграф

По ее словам, малосоленая рыба содержит примерно 4-6% соли, тогда как слабосоленая имеет несколько более высокий показатель. Разница между такими видами может составлять около 2%, однако даже такое небольшое изменение влияет на вкус продукта.

Эксперт отметила, что стандарты также выделяют другие категории — среднесоленую и сильносоленую рыбу. Поэтому при выборе следует обращать внимание не только на название, но и на состав и количество соли в продукте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самых дешевых крабовых палочках из "АТБ" и "Сільпо". В составе продукта была найдена добавка, использование которой запрещено в ЕС. Покупателям следует внимательнее читать этикетки и проверять склад перед покупкой.