Укр

Разница всего в 2%: как отличить малосоленую рыбу от слабосоленой

Автор
Марина Бондаренко ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как не перепутать два вида популярной рыбы Новость обновлена 05 августа 2026, 10:27
Как не перепутать два вида популярной рыбы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нужно только посмотреть на склад

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Названия "малосолонная" и "слабосолоная" рыба могут казаться схожими, но между ними все же есть разница. Это не просто маркетинговый ход, ведь эти категории определены стандартами ДСТУ.

Заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко объяснила "Телеграфу", что отличие состоит прежде всего в количестве соли в продукте.

Как не перепутать малосоленую и слабосоленую рыбу
Как понять разницу между малосоленой и слабосоленой рыбой. Фото: Телеграф

По ее словам, малосоленая рыба содержит примерно 4-6% соли, тогда как слабосоленая имеет несколько более высокий показатель. Разница между такими видами может составлять около 2%, однако даже такое небольшое изменение влияет на вкус продукта.

Эксперт отметила, что стандарты также выделяют другие категории — среднесоленую и сильносоленую рыбу. Поэтому при выборе следует обращать внимание не только на название, но и на состав и количество соли в продукте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самых дешевых крабовых палочках из "АТБ" и "Сільпо". В составе продукта была найдена добавка, использование которой запрещено в ЕС. Покупателям следует внимательнее читать этикетки и проверять склад перед покупкой.

Теги:
#Рыба #Магазин #Разница