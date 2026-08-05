Продукты, цветы, керамика, станция с людьми: какие объекты на Киевщине атаковала Россия
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Одно из предприятий заявило о полном уничтожении производственных мощностей и многолетнем восстановлении
В ночь на 5 августа Россия наносила удары по украинским складам продуктов, товаров, логистике и даже теплицам. В Киевской области известно о 14 погибших и 22 раненых, в Киеве — 1 погибшем и 15 пострадавших. Именно на столицу и область пришелся основной удар.
По сообщению мониторинговых каналов, целились в продуктовые склады сетей "Фоззи", "Новус", "Сильпо", склад "Розетки", производство и строительный склад "Эпицентра", отделения "Новой почты", пострадала также "Укрзализныця" и тепличный цветочный комплекс.
Укрзализныця сообщила, что возле логистических центров на территории железнодорожной платформы обнаружены погибшие. Во время комбинированной атаки поезда не двигались, а работа станций останавливалась, пассажиров и персонал эвакуировали, говорят в УЗ. Восстановительные работы продолжаются. "О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — говорится в заявлении.
Председатель Броварской РГА Виталий Бигун сообщил, что на станции Квитнева погибли восемь человек: "Немного задержался поезд, и люди не успели на свой последний поезд". По его словам, неизвестна судьба еще трех человек. В общей сложности в районе пострадали логистические компании на пяти локациях. Пострадали также жилые дома.
Компания "Эпицентр" уже сообщила о последствиях атаки. В Киеве сгорел логистический центр по улице Вискозной. Также россияне нанесли удар по производству керамической плитки и логистике в области. Есть погибший — молодой парень, сотрудник компании погиб во время удара по логистически производственному комплексу в Калиновке. Еще три человека пострадали.
"В результате прямых ракетных попаданий полностью уничтожены два больших складских комплекса. Еще одна ракета попала непосредственно в производственную площадку завода "Epicentr Ceramic Corporation". Мощный взрыв разрушил все производственные печи, сделав дальнейшую работу предприятия невозможной", — сообщили в компании и отметили — производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation" останавливается.
Полное возобновление производства потребует не менее 1,5-2 лет, говорят в компании
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате атаки России воздух в Киеве загрязнен. В одном из районов произошла утечка аммиака.