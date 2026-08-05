Різниця всього в 2%: як відрізнити малосолону рибу від слабосолоної

Потрібно лише подивитись на склад

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Назви "малосолона" та "слабосолона" риба можуть здаватися схожими, але між ними все ж є різниця. Це не просто маркетинговий хід, адже ці категорії визначені стандартами ДСТУ.

Завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко пояснила "Телеграфу", що відмінність полягає насамперед у кількості солі в продукті.

Як зрозуміти різницю між малосоленою та слабосоленою рибою. Фото: Телеграф

За її словами, малосолона риба містить приблизно 4-6% солі, тоді як слабосолона має дещо вищий показник. Різниця між такими видами може становити близько 2%, однак навіть така невелика зміна впливає на смак продукту.

Експертка зазначила, що стандарти також виділяють інші категорії — середньосолону та міцносолону рибу. Тож під час вибору варто звертати увагу не лише на назву, а й на склад та кількість солі у продукті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найдешевші крабові палички з "АТБ" та "Сільпо". У складі продукту знайшли добавку, використання якої заборонене в ЄС. Покупцям варто уважніше читати етикетки та перевіряти склад перед покупкою.