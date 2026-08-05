Різниця всього в 2%: як відрізнити малосолону рибу від слабосолоної
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Потрібно лише подивитись на склад
Назви "малосолона" та "слабосолона" риба можуть здаватися схожими, але між ними все ж є різниця. Це не просто маркетинговий хід, адже ці категорії визначені стандартами ДСТУ.
Завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко пояснила "Телеграфу", що відмінність полягає насамперед у кількості солі в продукті.
За її словами, малосолона риба містить приблизно 4-6% солі, тоді як слабосолона має дещо вищий показник. Різниця між такими видами може становити близько 2%, однак навіть така невелика зміна впливає на смак продукту.
Експертка зазначила, що стандарти також виділяють інші категорії — середньосолону та міцносолону рибу. Тож під час вибору варто звертати увагу не лише на назву, а й на склад та кількість солі у продукті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найдешевші крабові палички з "АТБ" та "Сільпо". У складі продукту знайшли добавку, використання якої заборонене в ЄС. Покупцям варто уважніше читати етикетки та перевіряти склад перед покупкою.