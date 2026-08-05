Человек Садового или просто "счастливчик"? Подрядчик на 1,1 млрд сбежал из Украины перед арестом

Как фирма с сомнительной репутацией заработала на тендерах Львова

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Пока правоохранители готовились задержать директора ООО "Кавер Энерджи Плюс" Юрия Доманского, он спокойно пересек украинскую границу и уехал в Польшу. За несколько лет его компания получила более 1,1 млрд грн государственных и коммунальных подрядов, из которых более 527 млн грн — от подчиненного Андрею Садовому "Львовтеплоэнерго". Теперь следствие подозревает фирму в завышении стоимости работ, отмывании более 125 млн грн и использовании сети фиктивных компаний. Но главный вопрос остается открытым: кто ответит из чиновников, которые годами приводили этого подрядчика к бюджетным деньгам?

Кто помог бизнесмену и почему чиновники горсовета, подписывавшие миллионные контракты, до сих пор остаются в тени – в материале "Телеграфа".

"Натендерил" миллиард и сбежал

Львовянин Юрий Доманский еще 14 июня, в 11:56, через пункт пропуска "Краковец" сбежал в Польшу. Видимо, бизнесмен невероятно удачлив, ведь уже через 10 дней, 24 июня, Святошинский райсуд Киева удовлетворил ходатайство полиции о содержании его под стражей. Если бы бизнесмен не скрылся, его бы арестовали.

Либо Доманского об этом предупредили, либо ему невероятно везет. И это счастье сопутствует ему уже не первый год. Так же удачно он участвовал в тендерах. Компания "Кавер Энерджи Плюс", которой он руководил и которая на 50% принадлежала его матери, выиграла тендеры на 1,1 млрд грн.

Из них около 527 млн грн – от "дочки" Львовского городского совета "Львовтеплоэнерго", 157,1 млн грн – от "Укрэнерго", и 115,3 млн грн – от КП "Зеленый город" (занимается отходами и строит мусороперерабатывающий завод для Львова).

Участие ООО "Кавер Энерджи Плюс" в тендерах. Источник — Opendatabot

Например, в прошлом году компания была единственным участником тендера "Львовтеплоэнерго" на разработку проектной документации "Реконструкция парового котла "Борзиг". Компания предоставила "Львовтеплоэнерго" рекомендацию от директора "Львовтеплоэнерго" Александра Одинца. В письме он написал, что рекомендует ООО "Кавер Энерджи Плюс" как высококвалифицированного и надёжного подрядчика.

Рекомендация от директора "Львовтеплоэнерго" Александра Одинца. Скриншот

Заместитель Одинца Валентин Вольский, вероятно, рекомендацию своего руководителя принял во внимание и подписал с "Кавер Энерджи Плюс" договор на 25,9 млн грн.

График выполнения работ с подписью Валентина Вольского. Скриншот

Однако назвать эту рекомендацию полезной сложно. По крайней мере, с точки зрения интересов города. Ведь сейчас руководитель "Кавер Энерджи Плюс" подозревается в отмывании денег, полученных преступным путем.

"Телеграф" ознакомился с материалами производства №42026110000000275. Следователи Нацпола считают, что в течение четырех лет ООО выигрывало тендеры от "Львовтеплоэнерго", "Львовводоканала", "Львовоблэнерго", "Зеленого города" и др., но в актах выполненных работ указывало фальшивые данные. Стоимость работ завышалась.

Среди ряда договоров, которые выполняли с нарушениями, правоохранители выделили в том числе и тот же договор на 25,9 млн грн, который заключил Вольский по рекомендации Одинца.

"В актах приемки выполненных работ по форме КБ-2в завышена стоимость выполненных работ и их объемов, а также стоимость материалов, что подтверждается сопоставлением первичной бухгалтерской документации, технической документации с результатами экономического исследования", – говорится в материалах дела.

Деньги на счете "Кавер Энерджи Плюс" долго не хранились. Их перечисляли на счета:

"Мокап",

"Львов-Буд 1",

"Эклипсарис",

"Логикос",

"Убисофт",

"Магенто",

"Энергоконструкция",

"Дейтон Авто",

"Пайлком",

"Галексбуд",

"Аркатурабуд".

Эти компании похожи на фиктивные предприятия, служившие конвертационным центром. Зачастую они оформлены на подставных лиц. Например, владелица "Эклипсарис" – гражданка Узбекистана Мархаба Халилова. Она типичный "дроп" (или номинал) – иностранка, согласившаяся оформить на себя токсичные украинские компании. На Халилову записали уже около 70 различных ОООшек по всей стране.

По версии следствия, схема позволила незаконно получить 125,1 млн грн.

Бегство за 10 дней до ареста. Инфографика "Телеграфа"

Кто может стоять за компанией

Доманский – руководитель компании, а официальные владельцы – его мать Мария Доманская и партнер Роман Коцан. 63-летняя женщина раньше бизнесом никогда не занималась. Следователи считают, что она может быть фиктивной владелицей. Именно через нее передали подозрение Юрию Доманскому. При этом к Коцану у правоохранителей, видимо, замечаний нет.

Кстати, в тендерах Доманский предоставлял в качестве подтверждения наличия мощностей договор аренды контейнеровоза 1991 выпуска. Этот автомобиль принадлежит Роману Коцану. По этому договору его ФОП должен получать ежемесячно по 30 тыс. грн.

Договор ООО "Кавер Энерджи Плюс" с ФОПом об аренде техники. Скриншот

Наибольший тендер, полученный ООО Доманского, – разработка документации для реконструкции "Львовтеплоэнерго" с размещением и подключением 4-х когенерационных газопоршневых установок. Стоимость этих услуг – 470,6 млн грн. Речь идет об установках, которые КП получило как помощь.

Фрагмент договора "Львовтеплоэнерго" с ООО "Кавер Энерджи Плюс" Юрия Доманского за подписью Александра Одинца

На странице этого тендера в системе Prozorro говорится, что Западный офис Госаудитслужбы во время проверки выявил нарушения. Правда, какие именно нарушения, в сообщении не указано. Договор подписал все тот же директор КП Александр Одинец.

Тендер в системе Prozorro. Госаудитслужба выявила нарушения. Скриншот

И если следователи не ошибаются и "Кавер Энерджи Плюс" действительно украла и вывела часть выделенных средств, ответственность за это должен понести не только директор ОООшки, но и глава "Львовтеплоэнерго", который подписывал договоры и давал рекомендации скандальной компании.

А если вспомнить и о других подрядах компании, то напрашивается простой вывод: бизнес с сомнительной репутацией был любимцем местных властей во главе с Андреем Садовым. Мог ли мэр Львова не знать о том, что его подчиненные сливают бюджеты общим объемом 1,1 млрд грн в "один кошелек"? Если он опытный мэр, то очевидно, что знал… А что делал с этим знанием, это уже другой вопрос.

От себя можем добавить, что попытка привлечь к ответственности только одного беглеца-директора – это иллюзия правосудия. Пока наказание не понесут чиновники львовских КП, которые собственноручно подписывали миллионные договоры и отдавали гуманитарные установки в руки сомнительных подрядчиков, подобные "схемы" на городских и государственных бюджетах будут продолжать работу под новыми вывесками.

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