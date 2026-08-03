Херсонщина поражает, Днепр под угрозой: каким прифронтовым областям будет тяжелее всего зимой (инфографика)

В большинстве регионов создали резервы для автономной работы по меньшей мере на двое-трое суток

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Генераторы, Starlink, мобильные пункты и запасы топлива по меньшей мере на несколько дней. "Телеграф" собрал информацию от прифронтовых областей и выяснил, что сейчас лучше всего пунктами несокрушимости обеспечены жители подконтрольной части Херсонщины, в то время как больше их не хватает на Днепропетровщине.

Подробнее о том, какая ситуация с пунктами несокрушимости в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях перед зимой и возможными отключениями света — читайте ниже.

Херсонская область

Согласно ответу на запрос "Телеграфа" от Херсонской ОВ на неоккупированной территории Херсонщины подготовлен 191 пункт несокрушимости, из которых 154 действуют и 37 готовы к открытию. Действующие пункты – стационарные. Также ГСЧС области имеет 12 мобильных пунктов несокрушимости в палатках, которые можно быстро развернуть.

"В городе Херсоне 20 опорных пунктов несокрушимости работают в режиме круглосуточного дежурства, при отсутствии электро- и теплоснабжения. Все пункты несокрушимости укомплектованы генераторами и имеют 3-дневный запас горюче-смазочных материалов", — конкретизируют в ответе ситуацию по областному центру.

Известно, что в 63 пунктах есть дублирующие генераторы, а 89 пунктов несокрушимости, подчиненные военным администрациям деоккупированных населенных пунктов, оборудованы фиксированным интернетом через оптоволоконную сеть (PON), а также 123 системы Starlink. Город и область постоянно под обстрелами, поэтому у пунктов несокрушимости сезонности нет.

Учитывая ситуацию — место расположения пунктов не для широкой общественности, ведь россияне целят специально в них, в том числе из-за ударов КАБами приостановили работу 25 пунктов — их перевели в статус "готовы к открытию". Заметим, что сейчас подконтрольна Украине территория — около 28% области, в основном правобережная часть.

Сколько пунктов несокрушимости — данные прифронтовых областей/ Инфографика "Телеграф"

Харьковская область

На Харьковщине по состоянию на июль 2026 обустроены 826 пунктов несокрушимости, из них 694 функционируют, а 132 готовы к открытию. Развернуть их могут через 2 часа с момента чрезвычайной ситуации. Стационарных из них – 810, а 16 – мобильные. Как сообщили в департаменте стратегических коммуникаций ХОВА, за готовность пунктов несокрушимости отвечают балансодержатели — органы местного самоуправления и т.д.

"Органами местного самоуправления обеспечено создание резервов горюче-смазочных материалов, достаточных для бесперебойной работы генераторов в течение трех суток с возможностью оперативного пополнения запасов", — говорится в ответе.

Днепропетровская область

Пункты несокрушимости, созданные органами местного самоуправления на Днепропетровщине, отличаются тем, что они все стационарны. В общей сложности пунктов несокрушимости— 698, из которых принимают посетителей 307, а 391 — в режиме "готовы к открытию". В пунктах несокрушимости есть генераторы, альтернативные источники отопления, системы освещения, мобильная связь и т.д. Запас горюче-смазочных материалов для автономного функционирования в зимний период рассчитан на более 48 часов.

Сумская область

В Департаменте гражданской защиты населения Сумской ОВА сообщили, что общее количество учтенных пунктов несокрушимости Сумщины — 446 единиц, из них развернуто 428, в режиме "готовности к открытию" еще 18 мобильных. Из них — 12 палаток и шесть особых — 3 автомобиля повышенной проходимости подразделений ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, 1 мобильный пункт ГУ ЧП в Сумской области и 2 автобуса Сумского городского совета.

Вместить все пункты несокрушимости могут 42 500 человек. Питьевой воды и горюче-смазочных материалов должно хватить не менее чем на трое суток. "Фактически развернуто 428: на базе зданий районных государственных администраций – районных военных администраций и зданий местного самоуправления 376, на базе подразделений ГУ НП в Сумской области 11, на базе подразделений ГУ ГСЧС Украины в Сумской области 35, на базе зданий заведений АО "Укрзализныця" 6", — Найти данные о местоположении можно на "Действии".

Николаевская область

Соответственно обустроенных пунктов несокрушимости в Николаевской области — 402, сообщили "Телеграфу" в департаменте соцзащиты населения Николаевской ОВО, они созданы силами органов местного самоуправления, государственной власти, предприятий и т.д.

"Субъектами, которыми созданы пункты несокрушимости, проводится периодический мониторинг материально-технического обеспечения, пригодности к работе соответствующего оборудования, предусмотренного Порядком, а также созданы запасы топлива для работы генераторов", — отмечают в департаменте.

Готовы ли прифронтовые области к зимним вызовам

Интересно, что, несмотря на меньшее количество открытых пунктов несокрушимости, лучшее соотношение между количеством жителей и имеющимися пунктами имеет деоккупированная часть Херсонщины — один пункт приходится примерно на 700–900 человек. Это в несколько раз большее обеспечение, чем в других прифронтовых областях.

Наибольшую нагрузку на сеть пунктов несокрушимости испытывает Днепропетровщина — почти 5 тысяч человек на один действующий пункт. На Харьковщине, Сумщине и Николаевской области этот показатель составляет около 2,5-3,5 тысячи человек.

Данные, которые использовались при расчетах: актуальная численность населения в указанных регионах Украины составляет: на деоккупированной правобережной Херсонщине — около 135-145 тысяч, на Николаевщине — около 1,15 миллиона, на Харьковщине — около 2-2,4 миллиона, на Сумщине — около 1 миллиона, а на Днепропетровщине.

На момент публикации материала ответа на информационный запрос от Запорожской областной военной администрации "Телеграф" еще не получил. После поступления информации материал будет дополнен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что департамент по работе с активами Днепровского городского совета не выделил денег на топливо для резервных генераторов коммунальных предприятий в 2026 году.