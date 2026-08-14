Появились подробности о планировании убийства рэпера

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Целью нападения в Варшаве стал известный украинский рэпер Альберт Васильев, более известный как Kyivstoner, также его знают как видеоблогера под именем Слевин Дадян. Для его ликвидации российской ФСБ был нанят киллер, родом из Донбасса.

Как пишет сайт польского радио RMF FM News, киллер был задержан варшавскими полицейскими в сотрудничестве с Управлением внутренней безопасности.

Журналист радиостанции Кшиштоф Засада утверждает, что Альберт Васильев, предположительно, стал мишенью киллера, нанятого российской разведкой, во время своего пребывания в Польше.

Ранее стало известно, что в Кремле утверждают, мол рэпер Kyivstoner сотрудничает с украинскими спецслужбами. Сам он эти обвинения отрицает.

Он был обвинен Федеральной службой безопасности (ФСБ) в организации и управлении логистикой доставки беспилотников в Московскую область, которые должны были быть использованы для нанесения ударов по стратегическим объектам в российской столице и ее окрестностях сообщает Кшиштоф Засада

Музыкант был внесен в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Как известно, Альберт Васильев получил широкую популярность среди молодежи благодаря публикации коротких юмористических видеороликов в интернете. В свое время он был одним из основателей известной украинской группы "Грибы".

Затем он начал сольную карьеру, в том числе под псевдонимом Kiyvstoner. Также снимался в фильмах. После вторжения России в Украину он публично осудил агрессию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путина с любовницей возит личный бронепоезд. В нем есть баня и спортзал, но его нет в расписаниях.