У Варшаві хотіли вбити Kyivstoner’а: кілер виявився уродженцем України

З’явилися подробиці планування вбивства репера

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Метою нападу у Варшаві став відомий український репер Альберт Васильєв, відоміший як Kyivstoner, також його знають як відеоблогера під ім'ям Слєвін Дадян. Для його ліквідації російською ФСБ було найнято кілера, родом із Донбасу.

Як пише сайт польського радіо RMF FM News, кілер був затриманий варшавськими поліцейськими у співпраці з Управлінням внутрішньої безпеки.

​Журналіст радіостанції Кшиштоф Засада стверджує, що Альберт Васильєв, ймовірно, став мішенню кілера, найнятого російською розвідкою під час свого перебування у Польщі.

Раніше стало відомо, що в Кремлі стверджують, мовляв, репер Kyivstoner співпрацює з українськими спецслужбами. Сам він ці звинувачення заперечує.

Він був звинувачений Федеральною службою безпеки (ФСБ) в організації та управлінні логістикою доставки безпілотників до Московської області, які мали бути використані для завдання ударів по стратегічних об'єктах у російській столиці та її околицях повідомляє Кшиштоф Засада

Музикант був внесений до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності.

Як відомо, Альберт Васильєв набув широкої популярності серед молоді завдяки публікації коротких гумористичних відеороликів в інтернеті. Свого часу він був одним із засновників відомого українського гурту "Гриби".

Потім він розпочав сольну кар'єру, зокрема під псевдонімом Kiyvstoner. Також знімався у фільмах. Після вторгнення Росії до України він публічно засудив агресію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путіна із коханкою возить особистий бронепоїзд. У ньому є лазня та спортзал, але його немає у розкладах.