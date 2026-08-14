Полякова готовится к выборам? Портников объяснил, что на самом деле может стоять за скандалом

Почему заявление певицы вызвало такой резонанс

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Журналист и публицист Виталий Портников считает, что резонансное заявление певицы Ольги Поляковой о жизни в Украине "как в концлагере" может быть не просто эмоциональной реакцией на ситуацию с мобилизацией. По его мнению, подобная риторика может свидетельствовать о подготовке политического проекта накануне будущих выборов.

Об этом он заявил в эфире проекта "Говорит Великий Львов". Он также предположил, что Россия может пытаться использовать эти настроения для продвижения в Украине политических сил, готовых к договоренностям с Кремлем.

Что сказал Портников о заявлении Поляковой

Во время эфира ведущая обратила внимание на реакцию украинцев на слова Ольги Поляковой. По ее словам, многие пользователи соцсетей не осудили певицу, а наоборот — благодарили ее за то, что она озвучила их настроения.

Портников объяснил это возможными политическими процессами.

"О подготовке к выборам тех политических групп, которые сохранили программу соглашательства, если хотите, с Россией", — заявил журналист.

По его мнению, проблема для таких сил заключается в отсутствии популярного политика, который мог бы открыто представлять подобную позицию.

Портников напомнил о президентских выборах 2019 года. Тогда, по его словам, за Владимира Зеленского голосовали люди с очень разными ожиданиями — от желания изменить власть до надежд на быстрое завершение войны путем договоренностей с Россией.

"Зеленский не оправдал их ожиданий"

По словам Портникова, часть избирателей ожидала от Зеленского именно прекращения войны, независимо от условий.

"Были и люди, и их было немало, которые хотели, чтобы Зеленский договорился с Путиным и прекратил войну. Не имеет значения, на каких условиях — пусть на российских, просто прекратил", — сказал он.

Однако эти ожидания, по мнению журналиста, не оправдались. После начала полномасштабного вторжения Зеленский стал одним из ключевых представителей украинского сопротивления России.

Портников считает, что именно поэтому часть избирателей может воспринимать нынешнюю власть как такую, которая не выполнила их запрос на быстрое завершение войны.

В то же время он провел параллель с президентской кампанией 2019 года, когда популярный представитель шоу-бизнеса смог превратиться в главного кандидата на высший государственный пост.

"Почему, если можно избрать президента Владимира Зеленского, нельзя избрать президентку Ольгу Полякову?" — отметил Портников.

Владимир Зеленский и Ольга Полякова

Почему именно артист может стать политическим лидером

Портников предположил, что для реализации подобного сценария может понадобиться не традиционная пророссийская политическая сила, а популярный человек из мира шоу-бизнеса.

Он напомнил, что откровенно пророссийские политики не имели достаточной поддержки для победы на выборах. Поэтому, по его логике, политические месседжи о необходимости "просто прекратить войну" могут продвигаться через известных людей, которые не ассоциируются напрямую со старыми политическими силами.

На вопрос ведущей, кто еще, кроме Поляковой, потенциально может возглавить такие настроения, Портников ответил, что подобный электоральный запрос потенциально может быть значительным.

"У нас очень много людей, для которых война — это просто неприятность, которая не дает им возможности жить спокойно. И они надеются, что кто-то сделает так, что они будут жить спокойно", — объяснил он.

Портников связал это с возможным сценарием России

Отдельно Портников предположил, что Кремль может рассматривать завершение войны не только как военную или дипломатическую победу.

По его словам, Россия может пытаться довести Украину до ситуации, когда часть общества сама потребует политических изменений и будет голосовать за силы, готовые принять российские условия.

"Им не удается военным путем победить, но нас нужно довести до такого состояния, что мы проголосуем за, по сути, пророссийский проект", — сказал Портников.

Он также предположил, что Москва может вкладывать значительные ресурсы в формирование таких настроений, особенно если в Украине возникнет реальная перспектива избирательной кампании после завершения активной фазы войны.

При этом Портников подчеркнул: он не считает появление заявлений Поляковой случайной эмоциональной реакцией.

"Ее появление не является случайностью. Это не эмоциональная реакция, это раскрутка политического характера, раскрутка политического проекта", — заявил журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кулеба неожиданно поддержал Полякову.