Картина з котом, що блює, підкорила Threads: за скільки її продали в Україні
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Не кожен зрозуміє цей шедевр
Український художник із Житомира Олег Конорчук, відомий під псевдонімом O.Konor, продав картину "Муся не Треба!". На полотні зображений кіт у доволі незвичний момент — тварина блює.
Про продаж роботи художник повідомив у Threads. У коментарях користувачі не лише оцінили незвичайний сюжет, а й почали пропонувати автору ідеї для наступних картин.
"Тільки що була продана картина "Муся не Треба!" Я буду скучати", — написав Конорчук. Вартість роботи становила 3,5 тисячі гривень.
Публікація викликала жваву реакцію користувачів. Частина коментаторів жартувала з сюжету картини, а інші вже почали підказувати художнику, що можна зобразити на наступних полотнах.
"На наступній картині Муся це робитиме на килим".
Інший користувач запропонував автору взяти за основу ще один референс:
"Давайте цю наступною".
Ще одна коментаторка назвала роботи художника "дуже життєвими" та порівняла його творчий підхід із класичними митцями.
"Кожна картина — дитина, так було у всіх митців. У вас дуже життєві сюжети".
Окремо увагу користувачів привернула сама композиція із Мусею. Один із коментаторів жартома розібрав картину з погляду фізики.
"Неперевершена крутість цієї картини — в абсолютно незбагненному напрямку руху їжі відносно стравоходу Мусі".
На думку коментатора, через особливості зображення кіт на картині одночасно може виглядати так, ніби він їсть і блює.
"Вона одночасно їсть і блює — залежно від світогляду глядача. А з точки зору фізики — одночасно!"
Інші користувачі називали роботу "реалізмом як він є" та жартували, що Муся "має місію нести радість людям".
Художник переносить меми на полотно
Олег Конорчук працює під псевдонімом O.Konor і спеціалізується на картинах, сюжети яких пов'язані з мемами.
Як зазначено на його сайті, головна мета його мистецтва — викликати у глядача позитивні емоції. Художник пояснює: що створює роботи на основі старих і нових мемів, які з розвитком технологій стали частиною сучасної культури.
"Я відчуваю радість, коли розумію, що мої картини дарують людям позитивні емоції", — зазначає художник.
За його словами, мистецтво для нього є способом передати власні відчуття та донести їх до глядача.
Конорчук також працює на замовлення. Як зазначає художник, замовлення може стосуватися мемів або домашніх тварин, хоча такі роботи є радше винятком із його основної практики.
Водночас розраховувати на точну копію вже створеної картини не варто.
"Таким не займаюсь, єдине, що можу запропонувати, — це написати схожий сюжет, але не повністю повторювати уже раніше написану картину".
Раніше "Телеграф" розповідав, які є меми та жарти про Житомир.