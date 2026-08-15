Картина з котом, що блює, підкорила Threads: за скільки її продали в Україні

Не кожен зрозуміє цей шедевр

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Український художник із Житомира Олег Конорчук, відомий під псевдонімом O.Konor, продав картину "Муся не Треба!". На полотні зображений кіт у доволі незвичний момент — тварина блює.

Про продаж роботи художник повідомив у Threads. У коментарях користувачі не лише оцінили незвичайний сюжет, а й почали пропонувати автору ідеї для наступних картин.

"Тільки що була продана картина "Муся не Треба!" Я буду скучати", — написав Конорчук. Вартість роботи становила 3,5 тисячі гривень.

Допис в Threads

Публікація викликала жваву реакцію користувачів. Частина коментаторів жартувала з сюжету картини, а інші вже почали підказувати художнику, що можна зобразити на наступних полотнах.

"На наступній картині Муся це робитиме на килим".

Коментарі в Threads

Інший користувач запропонував автору взяти за основу ще один референс:

"Давайте цю наступною".

Коментарі в Threads

Ще одна коментаторка назвала роботи художника "дуже життєвими" та порівняла його творчий підхід із класичними митцями.

"Кожна картина — дитина, так було у всіх митців. У вас дуже життєві сюжети".

Окремо увагу користувачів привернула сама композиція із Мусею. Один із коментаторів жартома розібрав картину з погляду фізики.

"Неперевершена крутість цієї картини — в абсолютно незбагненному напрямку руху їжі відносно стравоходу Мусі".

На думку коментатора, через особливості зображення кіт на картині одночасно може виглядати так, ніби він їсть і блює.

"Вона одночасно їсть і блює — залежно від світогляду глядача. А з точки зору фізики — одночасно!"

Коментарі в Threads

Інші користувачі називали роботу "реалізмом як він є" та жартували, що Муся "має місію нести радість людям".

Художник переносить меми на полотно

Олег Конорчук працює під псевдонімом O.Konor і спеціалізується на картинах, сюжети яких пов'язані з мемами.

Як зазначено на його сайті, головна мета його мистецтва — викликати у глядача позитивні емоції. Художник пояснює: що створює роботи на основі старих і нових мемів, які з розвитком технологій стали частиною сучасної культури.

"Я відчуваю радість, коли розумію, що мої картини дарують людям позитивні емоції", — зазначає художник.

За його словами, мистецтво для нього є способом передати власні відчуття та донести їх до глядача.

Конорчук також працює на замовлення. Як зазначає художник, замовлення може стосуватися мемів або домашніх тварин, хоча такі роботи є радше винятком із його основної практики.

Водночас розраховувати на точну копію вже створеної картини не варто.

"Таким не займаюсь, єдине, що можу запропонувати, — це написати схожий сюжет, але не повністю повторювати уже раніше написану картину".

Картина "Салямі". Художник Олег Конорчук

Картина "НЛО". Художник Олег Конорчук

Картина "Під бананом на вікні ". Художник Олег Конорчук

Картина "Кіт в костюмі жаби ". Художник Олег Конорчук

Раніше "Телеграф" розповідав, які є меми та жарти про Житомир.