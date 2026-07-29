Город, которого нет: мемы и шутки о Житомире (фото)

Областной центр известен не только благодаря производству носков

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Украинский город Житомир стал настоящим интернет-феноменом. Все благодаря забавной "теории заговора" о том, что это населенного пункта не существует.

В Интернете до сих пор можно найти полно шуток на эту тему. "Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку мемов про областной центр на севере Украины.

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Откуда пошла шутка, что Житомира не существует

Справка: "Житомира не существует" — это популярный украинский интернет-мем и шутливая "теория заговора" о том, что город выдуман. Эту шутку активно подхватывают соцсети, бренды и украинские артисты.

Мем возник еще за несколько лет до полномасштабной войны против РФ. Пользователи Twitter (сейчас X, — Ред.) устраивали массовые споры о том, существует ли Житомир на самом деле. Любые контраргументы доказывающих реальность города сразу же отвергались репликами "это фейк и фотошоп", сопровождавшихся новыми вымышленными "доказательствами".

Например, в ответ на вопрос пользователя "если Житомира не существует, куда же ведет Житомирская трасса?", шутники заявляли, что она ведет в Ровно. И отчасти это географически так: трасса E40, соединяющая Киев с Житомиром, следует дальше через Ровно на Львов, пересекает границу Украины, идет через всю Европу и завершается во французском Кале.

Шутку о "Несуществующем Житомире" подхватили украинские звезды. К примеру, в 2024 году Владимир Дантес и Jerry Heil выпустили песню "Губы в губах", где вспомнили про легендарный мем.

Відібрав всі теплі почуття. Не лишив натомість навіть номера. Просто зникнув із мого життя. Як геолокація Житомира.

Также данную историю нередко подхватывают бренды. К примеру, на железнодорожном вокзале в Киеве был размещен баннер KFC, на котором забавно обыграли сбои в работе GPS.