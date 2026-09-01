Что вы видите первым – облако или рыбу? Простой тест раскроет ваш характер

Первое впечатление от картинки расскажет о вашей личности

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Визуальные тесты, основанные на оптических иллюзиях, могут рассказать о личности человека. Это основано на том, что левое и правое полушария мозга функционируют по-разному, а образ мышления может зависеть от того, какое из них является доминантным.

Блогерша Миа Илин поделилась со своими подписчиками изображением из разряда оптических иллюзий. То, что люди видят первым, может рассказать об их личности.

Это облако в небе или рыба, в зависимости от того, кто что видит. Именно самое первое восприятие дает информацию о человеке.

Это облако или рыба?

Если первым вы увидели облако

По словам блогерши, те, кто первым видят на изображении облако, — довольно чувствительные люди, зависящие от действий и слов окружающих. Хотя снаружи они могут казаться самодостаточными, эти люди легко поддаются влиянию.

В то же время они очень харизматичны, люди тянутся к ним. Обычно они добрые и дружелюбные, но могут быть жесткими конкурентами.

Если первой вы увидели рыбу

Эти люди имеют глубокое убеждение, что жизнь коротка, поэтому следует прожить ее по полной. Они не видят смысла тратить свое время на неинтересных людей и занятия.

Еще одна их черта — строгость к себе. Если они что-то делают, то выкладываются на 100%. В то же время эти люди много переживают из-за того, что может произойти.

По словам девушки, это этакие экстраверты-интроверты. Им больше нравится проводить время в одиночестве, но также они могут стать душой компании, когда это необходимо.

Ранее "Телеграф" публиковал другой визуальный тест. Что вы увидели первым – тигра или обезьяну?