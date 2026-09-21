Зеленский отправился к Трампу: 4 сценария судьбоносной встречи
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Нью-Йорк может стать точкой изменения дипломатической динамики, но не обязательно точкой завершения войны
В понедельник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился в США. Там он проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Глава государства вылетел из Румынии в Ирландию, где его самолет дозаправится. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Самолет президента вылетел в сторону США (с традиционной дозаправкой в Ирландии). Я так понимаю, будет заседание ООН в Нью-Йорке на этой неделе", — написал парламентарий.
Отметим, что Зеленский еще 20 сентября анонсировал встречу с Трампом в Нью-Йорке. По словам президента Украины, "она может многое изменить".
Изменит ли встреча Зеленского с Трампом что-нибудь для Украины?
По мнению искусственного интеллекта ChatGPT Нью-Йорк может стать точкой изменения дипломатической динамики, но не обязательно точкой завершения войны. Наиболее показательный сценарий — не "Трамп договорился о мире", а появление конкретного промежуточного пакета: ограниченное перемирие + переговоры + американские гарантии/давление + последующие встречи.
ИИ подчеркивает, что президента России Владимира Путина в Нью-Йорке не будет — от РФ выступит глава МИД Сергей Лавров. Поэтому Зеленский фактически будет говорить напрямую с американским президентом, в то время как российская сторона останется за рамками этой конкретной встречи.
ChatGPT считает, что в США Украина и РФ могут достичь конкретной договоренности о частичном перемирии. Вероятно, речь может идти об энергетике, море, отдельных типах ударов и начале более широкого переговорного процесса. Нейросеть оценила вероятность такого сценария в 35%. Другие варианты менее вероятны:
- Политический прорыв без перемирия (30%): Трамп и Зеленский согласуют дипломатию, но бои будут продолжаться.
- Давление США на обе стороны (20%): Вашингтон потребует уступок от Киева и Москвы и расширит санкции.
- Без ощутимых результатов (15%): Встреча состоится, но стороны останутся на своих позициях.
Искусственный разум добавил, что реальный результат переговоров следует оценивать по пяти практическим показателям:
- ПВО. Получит ли Украина новые договоренности по Patriot и другим системам.
- Оружие. Будет ли согласован новый пакет военной помощи.
- Санкции. Будет ли Вашингтон реально использовать новый санкционный инструментарий против РФ.
- Перемирие. Появится ли конкретный механизм контроля за прекращением ударов.
- Следующая встреча. Самый важный маркер — договорятся ли о следующем раунде переговоров и потенциальном трехстороннем формате США–Украина–РФ.
Напомним, Трамп в сентябре 2026 года подписал закон о масштабных санкциях против России, за который долгое время ратовал один из его авторов, покойный сенатор Линдси Грэм. До этого он получил одобрение обеих палат Конгресса США.