Зеленский отправился к Трампу: 4 сценария судьбоносной встречи

Нью-Йорк может стать точкой изменения дипломатической динамики, но не обязательно точкой завершения войны

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В понедельник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился в США. Там он проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Глава государства вылетел из Румынии в Ирландию, где его самолет дозаправится. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Самолет президента вылетел в сторону США (с традиционной дозаправкой в ​​Ирландии). Я так понимаю, будет заседание ООН в Нью-Йорке на этой неделе", — написал парламентарий.

Железняк опубликовал часть маршрута Зеленского/Фото: t.me/yzheleznyak

Отметим, что Зеленский еще 20 сентября анонсировал встречу с Трампом в Нью-Йорке. По словам президента Украины, "она может многое изменить".

Изменит ли встреча Зеленского с Трампом что-нибудь для Украины?

По мнению искусственного интеллекта ChatGPT Нью-Йорк может стать точкой изменения дипломатической динамики, но не обязательно точкой завершения войны. Наиболее показательный сценарий — не "Трамп договорился о мире", а появление конкретного промежуточного пакета: ограниченное перемирие + переговоры + американские гарантии/давление + последующие встречи.

ИИ подчеркивает, что президента России Владимира Путина в Нью-Йорке не будет — от РФ выступит глава МИД Сергей Лавров. Поэтому Зеленский фактически будет говорить напрямую с американским президентом, в то время как российская сторона останется за рамками этой конкретной встречи.

ChatGPT считает, что в США Украина и РФ могут достичь конкретной договоренности о частичном перемирии. Вероятно, речь может идти об энергетике, море, отдельных типах ударов и начале более широкого переговорного процесса. Нейросеть оценила вероятность такого сценария в 35%. Другие варианты менее вероятны:

Политический прорыв без перемирия (30%) : Трамп и Зеленский согласуют дипломатию, но бои будут продолжаться.

: Трамп и Зеленский согласуют дипломатию, но бои будут продолжаться. Давление США на обе стороны (20%) : Вашингтон потребует уступок от Киева и Москвы и расширит санкции.

: Вашингтон потребует уступок от Киева и Москвы и расширит санкции. Без ощутимых результатов (15%): Встреча состоится, но стороны останутся на своих позициях.

Искусственный разум добавил, что реальный результат переговоров следует оценивать по пяти практическим показателям:

ПВО. Получит ли Украина новые договоренности по Patriot и другим системам. Оружие. Будет ли согласован новый пакет военной помощи. Санкции. Будет ли Вашингтон реально использовать новый санкционный инструментарий против РФ. Перемирие. Появится ли конкретный механизм контроля за прекращением ударов. Следующая встреча. Самый важный маркер — договорятся ли о следующем раунде переговоров и потенциальном трехстороннем формате США–Украина–РФ.

Трампу готовят импичмент?

Напомним, Трамп в сентябре 2026 года подписал закон о масштабных санкциях против России, за который долгое время ратовал один из его авторов, покойный сенатор Линдси Грэм. До этого он получил одобрение обеих палат Конгресса США.