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Потом у вас возникнут проблемы: 6 шагов для владельцев неприватизированных квартир

Автор
Марина Бондаренко
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Документы на квартиру следует проверить заранее
Документы на квартиру следует проверить заранее. Фото Коллаж "Телеграфа"

Неприватизированное жилье требует тщательной проверки документов

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Если квартира много лет остается неприватизированной, лучше не откладывать вопрос о ее оформлении. Прежде всего, стоит проверить документы и выяснить, есть ли возможность приватизировать жилье.

Эксперт по недвижимости и риелтор Анжелика Негода в интервью "Телеграфу" советует начать с проверки ордера, статуса жилья и права членов семьи на приватизацию. Это поможет заранее выявить возможные проблемы и понять, какие шаги следует предпринять.

Детальнее в материале: "Бесплатных квартир больше не будет: как успеть приватизировать жилье по новым правилам".

Что нужно проверить

Прежде всего, стоит найти ордер на квартиру и проверить ее статус. Также следует выяснить, кто имеет право пользоваться жильем и кто из членов семьи может участвовать в приватизации.

Отдельно следует проверить технический паспорт. Еще один важный момент — выяснить, не воспользовался ли кто-нибудь из членов семьи правом на приватизацию раньше.

Таким образом, перед оформлением жилья нужно проверить шесть основных вещей:

  • ордер на квартиру;
  • статус жилья;
  • лиц, имеющих право пользования квартирой;
  • право членов семьи на участие в приватизации;
  • технический паспорт;
  • факт использования права на приватизацию в прошлом.

Почему не стоит откладывать

Негода отмечает, что даже если квартира оставалась неприватизированной 20–30 лет, это не повод паниковать. В то же время, затягивать с проверкой документов не стоит, ведь правила в сфере приватизации постепенно меняются.

По ее словам, если все необходимые документы можно спокойно собрать, то лучше разобраться с вопросом приватизации уже сейчас. Это позволит заранее выявить возможные проблемы с документами и определить дальнейшие шаги.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли отменить в Украине бесплатную приватизацию жилья.

Теги:
#Недвижимость #Приватизация #Жилье