Украина и Польша - "единое государство"? Что на самом деле Зеленский сказал полякам в 2022 году

Поводом для спора стала фраза украинского президента

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Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сделал заявление, что якобы Украина пыталась втянуть Польшу в войну с Россией в начале полномасштабного вторжения. Однако в словах украинского лидера Владимира Зеленского в тот период был совершенно другой посыл.

Качиньский принял участие в прошедшем в выходные молодежном конгрессе под названием "Молодежь за Польшу завтрашнего дня", где также говорил о польско-украинских отношениях. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Он утверждал, что якобы на начальном этапе войны Украина ожидала от Польши действий, на которые Варшава не могла согласиться. При этом Польше, по его словам, обычно удавалось найти решение, которое позволяло поддерживать хорошие польско-украинские отношения.

"Я думаю, что у них изначально была несколько странная идея, что они втянут нас в эту войну даже на основе создания единого государства. Выступление Зеленского в Сейме было именно в этом направлении", — сказал он.

Но на самом деле выступление Зеленского, на которое ссылается Качиньский, было совершенно о другом.

Ярослав Качиньский

Что на самом деле сказал Зеленский

11 марта 2022 года Владимир Зеленский выступил перед польским Сеймом в онлайн формате. Его обращение прошло на фоне первых недель полномасштабной войны в Украине и масштабной помощи украинским беженцам со стороны Польши.

Говоря о близости народов украинский лидер сказал:

"Просто уже за один день – первый день войны стало ясно и мне, и всем украинцам, и я уверен – всем полякам… Стало ясно, что между нами, между нашими народами нет границ. Любых физических. Любых исторических. Любых личных", — отметил украинский лидер.

То есть, в данном случае речь была о символическом сближении польского и украинского народов на фоне российского вторжения. Президент не говорил об этом в контексте, чтобы объединить Украину и Польшу в одно государство для противостояния России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше сделали дерзкое заявление о возможном нападении России.