Не в этом году точно? Какие прогнозы дают на дату окончания войны в Украине

Ближайшие месяцы участники оценивают осторожно

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На популярной платформе Polymarket, где можно сделать ставки на разные события, оценивают сроки возможного прекращения огня между Россией и Украиной. Исходя из результатов, к концу текущего года шансы очень малы.

Телеграф проанализировал ставки на сайте и в этом материале рассказывает, на какую дату больше всего расчитывают участники рынка. Отметим, что всего есть 15 основных дат, на которые ставят.

Судя по актуальным котировкам, участники не верят в договор о прекращении огня между Россией и Украиной до конца октября текущего года. Вероятность – всего 7%. К концу ноября – 12%. А к концу 2026 года всего 21%.

На 2027 год ставки заметно выше:

31 января 2027 года — около 31% ;

; 28 февраля — около 34% ;

; 31 марта — около 38% ;

; 30 апреля — около 39% ;

Уже с мая следующего года вероятность переваливает за 50%. А с августа – за 60%.

При этом, участники рынка больше всего верят в тот сценарий, что прекращение огня может произойти к концу 2027 года – 71%.

Гафик ставок и прогноз на Polymarket

Что такое Polymarket?

Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди кладут собственные деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения. Используя криптовалюту, пользователи покупают и продают акции, чтобы сделать ставку на вероятность выбранного ими события.

Однако такие маркеты не всегда отражают реальность. Крупнейший рынок на платформе сейчас именно об Украине, что подчеркивает значительный интерес к ее будущему и важность этой темы на международной арене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть три способа принудить Путина закончить войну уже в 2027 году. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.