"Случались и драки": работник "АТБ" честно рассказал про отношения в коллективе

Многое зависит от нагрузки, состава команды и атмосферы

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Работа в супермаркете — это не только обслуживание клиентов, работа на кассе и выкладка товаров. Немалую часть рабочего дня сотрудники проводят вместе и иногда между ними могут вспыхнуть конфликты.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети. Полностью избежать подобных ситуаций в коллективах сложно. Иногда коллеги спорят между собой, но порой разногласия могут перерастать в более серьезные ссоры.

По словам сотрудника, бывали ситуации, когда ссоры переходили в драки. Но он также добавил, что это происходило не так часто, то есть инцидены такого уровня не являются чем-то обыденным в коллективах.

Также следует понимать, что отношения между работниками могут зависеть от состава команды, нагрузки и конкретного магазина. В такой работе людям приходится постоянно взаимодействовать друг с другом, идти на компромиссы в каких ситуациях, договариваться ради общего результата.

При этом сотрудники работают в условиях большого потока покупателей и в течение дня сталкиваются с необходимостью решать различные вопросы, взаимодействуя друг с другом. Стрессовые ситуации также влияют на эмоциональное состояние, потому не удивительно, что кто-то может вспыхнуть едва ли не на ровном месте.

Но также важно добавить, что комментарий сотрудника "АТБ" основан на его личном опытке и наблюдении ситуации в тех точках, где он работал. То есть, в разных магазинах обстановка в коллективе может отличаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая работа морально самая тяжелая в супермаркетах "АТБ".