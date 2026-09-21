Россия штампует их тысячами: что известно о новой ракете-дроне "Дань-Т" и куда она может достать (карта)

Москва может существенно увеличить производство ударных дронов и ракет

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Россия планирует массово производить средства поражения атак на энергетическую систему Украины. В частности, речь идет не только о системах S8000 "Бандероль", но и о ракето-дронах "Дань-Т", которые на днях появились в сводках Воздушных сил.

Эксперты агентства Janes предполагают, что гибридное средство поражения "Дань-Т" — это экспортная версия Бандероли, ведь она выглядела почти идентично на презентационном российском стенде на авиашоу "Эль-Аламейн 2026". По данным "РБК-Украина", эту ракету можно запускать с самолетов или вертолетов, она может автономно идти к цели и имеет специальный режим полета, усложняющий противодействие со стороны сил ПВО. Издание приводит информация о том, что Россия планирует произвести до 2000 "Дань-Т" к концу 2026 года и до 14 000 в следующем году.

Что известно о "Дань-Т"

Модель русского "Дань-Т"/ Фото: Janes

На авиашоу в Египте не только впервые показали "Дань-Т", но и озвучили характеристики. Это средство поражения сочетает характеристики реактивного дрона и одновременно похож на малую крылатую ракету. Отмечено, что "Дань-Т" с реактивным двигателем имеет взлетную массу в 268 килограммов, из которых боевая часть — 130 килограммов. Максимальная скорость полета – до 500 км/ч, дальность – до 450 километров.

Отмечается, что россияне хотят экспортировать эту ракету, потому что запускать ее можно с вертолетов и самолетов не только российского производства. Известно, что на "Дань-Т" используется комбинированная система навигации (GNSS/INS).

Характеристики ракеты "Дань-Т"/Инфографика "Телеграф"

По данным Воздушных сил, Россия запускает Бандероль/"Дань-Т" с направлений: Белгород, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Карта дальности "Дань-Т"/Инфографика "Телеграф"

Что известно о целях россиян

Помимо производства ракет "Дань-Т", Россия планирует нарастить производство "шахедов". Речь идет об увеличении мощности на примерно 28 тысяч дронов ежегодно (сейчас РФ производит около 36 тысяч). Все благодаря новому заводу-производителю углеродного волокна.

По мнению Bloomberg, сокращение использования Россией баллистических ракет в пользу реактивных беспилотников может свидетельствовать о накоплении оружия для ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре в холодный период. Враг постарается создать зимой максимально сложные условия. В то же время они пытаются ослабить Украину экономически, атакуя логистику и предприятия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине не хватает средств ПВО не только чтобы сбивать баллистические ракеты, но и дроны с реактивными двигателями, как "Бандероли" или "Герань-5".