Винил вместо ламината и летающий потолок: главные тренды и антитренды в ремонте жилья

Что сейчас актуально и сколько стоит работа

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Юрий более трех десятков лет занимается ремонтами промышленных и жилых помещений, но сделать хороший ремонт в собственной квартире никак не может. Говорит, это долго и о-о-очень дорого. Поэтому на вопрос "Телеграфа", что бы он как профессионал посоветовал человеку, который только что купил квартиру в новостройке и собирается делать свой первый в жизни ремонт, 57-летний Юрий, не задумываясь, ответил:

— Мой совет: покупайте квартиру с ремонтом! Потому что в новостройках жилье сдается обычно без штукатурки и пола. Поэтому в него придется вложить еще столько же, за сколько оно было приобретено.

Чем больше плитка, тем моднее

Мы разговариваем с мастером на его рабочем месте — в трехкомнатной квартире в центре Полтавы, где ремонт идет к концу, и он наглядно демонстрирует мне современные тренды.

— Гипсокартон, которым раньше выравнивали стены и потолки, — пройденный этап. Разве что уж слишком они кривые, тогда им зашивают поверхности. Преимущественно же штукатурят и шпаклюют.

Многоуровневые гипсокартонные потолки тоже уже в прошлом. Сейчас практически все делают натяжные, которые наполняют шумоизоляционными материалами, чтобы соседей сверху не было слышно.

Писк моды – летающие (или плавающие) потолки со скрытой светодиодной лентой в натяжном или подвесном полотне. Благодаря такой подсветке создается впечатление, будто потолок парит в воздухе. Это современное дизайнерское решение, в котором конструкция потолка визуально отделена от стен. Скрытый контурный свет делает комнату более высокой и просторной.

Контурная подсветка потолка

Ламинат или паркет также не актуальны. Только виниловое покрытие! Оно тонкое, гибкое и долговечное. С ним пол получается идеально ровным. Этот многослойный современный материал на основе поливинилхлорида (ПВХ) используется также для облицовки стен. Он не стирается, его невозможно поцарапать. Не боится влаги. В отличие от кафеля, которым раньше обычно выкладывали полы, винил тёплый на ощупь и тихий во время ходьбы. Качественные покрытия обладают антистатическими свойствами и не собирают пыль, что важно для аллергиков.

Виниловый пол

— Кстати, как избавиться от скрипа ламината?

— Достаточно брызнуть в проблемном месте аэрозольным препаратом WD-40.

— Идем дальше. На кухне вижу очень большого размера плитку. Это сейчас так модно?

— Сейчас в основном кладут плитку таких размеров. Здесь высота 120 и ширина 60 сантиметров. Некоторые даже более крупные заказывают: 180х90, а то и 250х90. Но для укладки такой габаритной плитки следует искать специалистов, потому что там много нюансов.

Крупноформатная плитка на кухне

— Какая цена такой габаритной облицовочной плитки?

— Приблизительно 1500 гривен за квадратный метр.

Современный дизайн кухни

Подвесные унитазы и телескопические наличники

— Давайте переместимся в ванную. Какие современные технологии здесь применены?

— В первую очередь, закрыты счетчики воды. Благодаря скрытым люкам, замаскированным под плитку, они невидимы, но легко открываются, обеспечивая доступ к коммуникациям. Они бывают распашные, на магнитах, как в конкретном случае, так и сдвиговые, если пространство ограничено, или съемные (дверца полностью вынимается). Это самое популярное решение в современном дизайне.

Я предложил хозяйке сделать две такие же потайные ниши и на заложенной плиткой передней части ванны. Одна – на случай протечки, чтобы сантехник мог добраться до труб, другая – для хранения бытовых вещей.

Потайная ниша в ванной комнате

Закрытые потайные ниши в ванной, крупногабаритная плитка на полу

— Что интересного в туалете?

— Здесь будет установлен подвесной унитаз. Его главное преимущество – современный дизайн, экономия пространства и максимальное удобство во время уборки.

Подвесной унитаз

— О каких еще трендах в современном ремонте вы расскажете на примере этого конкретного объекта?

— Обратите внимание на дверные наличники. Они называются телескопическими и вставляются в паз дверной коробки, а не крепятся к коробу. Выглядят довольно эстетично, к тому же могут скрывать неровности стен. Но этой технологии уже лет десять.

Телескопические наличники на межкомнатные двери

Оригинально смотрятся карнизы, вмонтированные в натяжной потолок. Это современное решение, создающее эффект штор, спадающих "из ниоткуда".

Карниз скрытого монтажа

Также в потолок на балконе встроен блок для крепления системы сушки белья.

Дизайнер – это головная боль для мастера

— А в основном сейчас обо всем можно узнать в интернете. Что понравилось, что по карману, то и заказывают, – продолжает Юрий. – Здесь каждый себе хозяин-барин.

— Лучше нанять дизайнера или это зря выброшенные деньги?

— По большому счету, зря выброшенные деньги. Дизайнерские услуги стоят не менее тысяч двенадцати. Ну если заказчик не экономит ни на чем, тогда пожалуйста. Но случается, дизайнер такого нарисует, что мама не горюй. Все хорошо на картинке выглядит, а строители за головы хватаются и думают, как его сделать. У меня был случай, что по дизайнерскому проекту не хватило материалов, потому что в нем размеры неправильно были указаны.

Обычно опытные мастера сами предлагают оригинальные решения.

— Например?

— Ну вот хоть широкая столешница вместо стандартного подоконника в детской спальне. Ее можно использовать и как стол, и даже как кровать. Это экономит место в маленькой комнате. Это мое личное решение.

И подоконник, и стол – оригинальное решение для маленькой комнаты

А тесный балкон я предложил хозяйке расширить, установив снизу специальный каркас. Еще вместо декоративной шпатлевки стен обшил их ламинатом. На втором балконе использовал в качестве обшивки не обычный пластик, а утолщенный и жесткий.

Расширенный балкон

— Обои не выходят из моды?

— Нередко заказчики комбинируют их с крашеными стенами или даже нарисованными картинами. Популярны обои как классические, так и античного стиля. Под дерево, камень, мрамор, грубый рельеф ткани. Теплые цвета: бежевый, песочный, оливковый, коричневый, серый. С большими растительными принтами, листьями пальм и цветочными мотивами, с матовыми поверхностями, на которые нанесены "золотые", "серебряные" или "медные" элементы, мерцающие на свету. Актуальны геометрия и минимализм.

— Часто ли клиенты заказывают смарт-системы и используют экологически чистые материалы?

— Разве что единицы, потому что это очень дорого. Да, умные системы, по некоторым данным, автоматически управляя бытовыми процессами, уменьшают затраты на отопление до 25% и на 15–30% на электроэнергию. Однако они сложны в обслуживании.

— Новейшие технологии и материалы ускоряют процесс ремонтных работ?

— Напротив, затягивают и делают дороже.

Рассчитать бюджет ремонта невозможно

— Как правильно рассчитать бюджет и не выйти за его пределы?

— Никак! Это из разряда фантастики. Ремонт всегда выливается в большую сумму, чем планируется предварительно. Чаще всего не хватает материалов. Рассчитаешь, что пойдет, скажем, 10 мешков шпаклевочной смеси, а идет 15, потому что стены кривые, их нужно выравнивать.

— Как заказчику выбрать надежную бригаду ремонтников и распознать профессионалов еще на первом этапе во время собеседования или составления сметы?

—- Я советовал бы доверять "сарафанному радио". Хороших мастеров всегда рекомендуют. Качество их работы всегда видно.

А что касается объявлений на рекламных сайтах, там как повезет.

Профессионала от профана, который может напортачить, трудно сразу отличить. Есть такие, которые хорошо говорят, обещают сделать все быстро и дешево, а на самом деле все делают тяп-ляп. Поэтому через год плитка отпадает или ванна течет. Так что только в ходе работы можно увидеть, кого вы наняли, или уже даже после расчета.

Сейчас вообще дефицит строителей – практически все на фронте или уже погибли. Мои знакомые, например, имеющие бронь, занимаются ремонтами после работы.

— Из-за этого и цены такие сумасшедшие?

— В какой-то степени, да. А еще из-за сложности работ. Скажем, заказывают подрезку плитки под 45 градусов, чтобы при стыке внешний угол, который образуется, выглядел монолитным. Тогда не требуются накладные пластиковые или металлические уголки. Это базовый стандарт современного ремонта в санузлах, душевых зонах, оконных откосах. И это стоит дорого, потому что работа непростая.

Плитку режут под 45 градусов, чтобы наружный угол выглядел монолитным.

Или делают полочки из кафеля в ванной. Их стоимость от 1,5 до 3 тысяч гривен. У меня идет на эту, казалось бы, мелкую работу два дня. Учитывается также стоимость инструментов. Я использую для этого, например, гравёр, который стоит 12 тысяч гривен, и диск за полторы тысячи.

Крупноформатная плитка в ванной комнате и полочки из кафеля

— Сориентируйте немного по ценам, кстати.

— Примерная стоимость натяжного потолка в Полтаве составляет 340—1000 гривен за квадратный метр, укладка габаритной плитки размером 60х60 — от 750.

— Каким был ваш самый дорогой заказ и сколько времени вы на него потратили?

— Это был новый четырехэтажный частный дом в одном из бывших райцентров области. Я там с напарниками, которые менялись, пять лет с перерывами работал.

А в одной квартире в Полтаве ставили большие зеркала на стены и укладывали искусственный камень под душевую кабину.

Искусственный камень для душевой кабины

Подсветку в плинтусах и в натяжном потолке такую придумали, что такой нигде нет. Она играет светом под музыку.

Фото автора, предоставленные мастером и из открытых источников