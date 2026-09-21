Готовится к пенсии подальше от войны? Мэр Днепра Филатов купил домик почти на границе (карта)

Новая собственность градоначальника находится среди горных пейзажей и лесов

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Мэр города Днепр Борис Филатов недавно обзавелся новой недвижимостью — жилым домиком, расположенном практически у границы с Румынией, а также земельным участком в том же населенном пункте.

Соответствующие данные были внесены в уже готовую декларацию городского главы 4 сентября 2026 года. Согласно документу, право собственности на жилье и участок Филатов получил 28 августа текущего года.

Речь идет о небольшом домике площадью 27,2 кв.м и земельном участке площадью 14 соток. Стоимость домика — 400 тысяч гривен, а земли — 470 тысяч гривен. Общая сумма сделки — 870 тысяч гривен.

Скриншот из декларации Бориса Филатова / "Телеграф"

Оба находятся в селе Долишний Шепот Черновицкой области. Это буквально в Карпатах, среди гор и лесов. Совсем рядом, в сотнях метров, расположена граница. Черновицкая область считается одной из относительно спокойных во время войны. В отличие от Киева и области или прифронтовых городов, здесь нет постоянных обстрелов. Однако российские воздушные атаки время от времени задевают эту область.

Это единственное в украинских Карпатах село, непосредственно из которого ведут пути на пять ближайших перевалов — Шурдин, Садов, Чимирнар, Фалькив и Мочерко.Недалеко от села расположены достопримечательности природы: "Лесничка", "Чемернарский Гук" и "Чемернарский Нижний Гук", а также энтомологический заказник "Волшебное крылышко". Юго-восточнее села — заповедное урочище "Чемернарское".

Как выглядит село Долишний Шепот

Какие цены в Долишнем Шепоте

"Телеграф" нашел несколько несколько доступных предложений о продаже в этом селе.

На OLХ выставили объявление о продаже усадьбы Долишнем Шепоте. Стоимость — $ 90 000 (4 млн гривен).

Продажа усадьбы в Долишнем Шепоте / ОЛХ

В Долишнем Шепоте также выставили на продажу земельный участок площадью 15 соток. В объявлении указана цена 850 долларов — около 38 тысяч гривен. Но стоимость обозначена как договорная.По словам продавца, данный участок подходит под застройку, имеет отдельный заезд и доступ к воде.

Продажа земельного участка в Долишнем Шепоте / ОЛХ

В соседних карпатских населённых пунктах Вижницкого района есть гораздо более доступные по цене варианты жилья: к примеру, 165 м² в Путиле — около 445 тыс. грн, 120 м² в Селятине — около 670 тыс. грн, 51 м² в Берегомете — около 512 тыс. грн.

Борис Филатов — что о нем известно

Борис Альбертович Филатов — мэр Днепр с 2015 года, который неоднократно попадал в скандалы из-за своей любви к резким комментариям в соцсетях. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике (с марта по ноябрь 2014 года), народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 годах.

Родился 7 марта 1972 года в городе Днепр.

В 1993 году окончил с отличием Днепропетровский государственный университет по двум специальностям одновременно: "история и обществоведение" и "правоведение".

В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию в Одесской национальной юридической академии по специальности "Теория права. Философия права", став самым молодым на тот момент в Украине кандидатом юридических наук.

Борис Филатов. Фото: Facebook/ Borys Filatov

Начинал карьеру с работы юрисконсультом на предприятиях различной формы собственности. Позже преподавал гражданское право в Академии таможенной службы Украины.

В 2000 году получил свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью и открыл свой бизнес. Борис Филатов принимал участие в ряде резонансных судебных дел, в том числе связанных с интересами олигарха Игоря Коломойского.

Адвокатский бизнес Бориса Филатова успешно и активно развивался. Всего за пять лет работы адвокатом ему удалось официально стать долларовым миллионером.

В 2005 году Борис Филатов отошел от активной адвокатской деятельности и увлекся журналистикой. С 2005 по 2010 год он был автором и ведущим телепрограммы "Губернские хроники" на региональном "9 канале".

Борис Филатов. Фото: Facebook/ Borys Filatov

В 2010 году Филатов ушел с "9 канала" и начал вести передачу "Губернские прогнозы" уже в эфире "51 канала".

Стоит отметить, что Филатов является автором ряда фильмов-хроник о путешествиях, которые раскрывают проблемы войн, рассказывают о последствиях гражданской войны в Югославии, этнических стереотипах, демонстрируют жизнь украинской диаспоры в Канаде и не только.

Борис Филатов регулярно публиковался в региональных и центральных изданиях, вел авторскую колонку на сайте "Обозреватель".

В марте 2014 года назначен заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике.

Борис Филатов. Фото: Facebook/ Borys Filatov

С ноября 2014 года — народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный.

На местных выборах осенью 2015 года Борис Филатов был избран мэром Днепропетровска (сейчас — Днепр). Осенью 2020 года он был переизбран на должность городского головы.

5 февраля 2024 года включен в российский реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где живет Порошенко и как выглядит его особняк под Киевом.