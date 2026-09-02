ТЦК поставил на учет - и тут же оштрафовал на 17 тысяч: в каком случае и что делать

С мужчины могли снять 17 тысяч гривен за нарушение, которого не было

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Штраф в 17 тысяч гривен за нарушение правил военного учета можно получить даже в ситуации, когда человека уже внесли в базу данных.

Об этой ситуации написала адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram-канале. Она рассказала о случае мужчины, которому исполнилось 25 лет. После этого ТЦК и СП самостоятельно снял его с учета призывников и поставил на учет военнообязанных. Именно такую процедуру предусматривает законодательство.

Однако впоследствии мужчине выписали штраф в размере 17 тысяч гривен. Основанием назвали якобы не постановку на военный учет.

Мужчина не согласился с решением и оспорил постановление ТЦК и СП в суде. По словам Тарасенко, суд удовлетворил иск и отменил штраф.

Суд отметил, что человек, состоящий на учете призывников, после достижения 25 лет не должен лично приходить в ТЦК и СП для постановки на учет военнообязанных. Эту процедуру должен провести сам ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, при каких условиях могут законно доставить человека в ТЦК и СП.