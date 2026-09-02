ТЦК поставив на облік — і тут же оштрафував на 17 тисяч: у якому випадку та що робити

З чоловіка могли зняти 17 тисяч гривень за порушення, якого не було

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Штраф у 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку можна отримати навіть у ситуації, коли людину вже внесли у відповідну базу даних.

Про цю ситуацію написала адвокатка Дар'я Тарасенко у своєму Telegram-каналі. Вона розповіла про випадок чоловіка, якому виповнилося 25 років. Після цього ТЦК та СП самостійно зняв його з обліку призовників і поставив на облік військовозобов’язаних. Саме таку процедуру передбачає законодавство.

Однак згодом чоловікові виписали штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Підставою назвали нібито не постановку на військовий облік.

Чоловік не погодився з рішенням і оскаржив постанову ТЦК та СП у суді. За словами Тарасенко, суд задовольнив позов і скасував штраф.

Суд зазначив, що людина, яка перебуває на обліку призовників, після досягнення 25 років не повинна особисто приходити до ТЦК та СП для постановки на облік військовозобов’язаних. Цю процедуру має провести сам ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, за яких умов можуть законно доставити людину до ТЦК та СП.