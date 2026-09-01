Кабмин изменил правила мобилизации: важные нюансы и "подводные камни"
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Увеличивается срок рассмотрения заявлений по оформлению отсрочки
Процедура оформления отсрочки от мобилизации претерпела изменений. Речь идет о коррективах, внесенных в Постановление Кабинета Министров Украины № 560.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко. Данное нововведение касается формата исчисления времени: если раньше сроки рассмотрения подобных заявлений измерялись в календарных днях, то теперь они переведены на рабочие дни. На практике это означает увеличение общего времени ожидания на 2–4 дня с учетом выходных и праздничных дней.
Как теперь рассчитываются сроки?
В зависимости от сложности процедуры и необходимости проверки данных, законодательство определяет два основных сценария:
- (до 7 рабочих дней): Применяется в случаях, когда комиссия при районном (городском) ТЦК и СП не нуждается в направлении дополнительных запросов в другие государственные реестры или органы для проверки оснований.
- (до 15 рабочих дней): Если комиссия решила воспользоваться правом на дополнительный запрос, срок может занять до трех недель. При этом закон устанавливает жесткий лимит — даже если ответы на запросы вовремя не поступили, максимальный срок не может превышать 15 рабочих дней.
Важные нюансы и "подводные камни"
Согласно законодательству, с момента подачи должным образом оформленного заявления о предоставлении отсрочки и до принятия окончательного решения комиссией гражданин имеет юридическую защиту — действует прямой запрет на его мобилизацию. Однако Тарасенко советует быть чрезвычайно бдительными из-за ряда скрытых рисков:
- Риск неполучения уведомления: Существует ситуация, когда человек считает, что пакет его документов все еще находится в стадии рассмотрения. Однако на практике комиссия могла уже вынести решение об отказе, но не направить или вовремя не доставить соответствующее уведомление заявителю.
- Встреча с группой оповещения: Во время проверки документов на улице или блокпосту представителями группы оповещения может выясниться, что статус "на рассмотрении" уже утрачен из-за вынесенного отказа, что может привести к мобилизации.
Особенность подачи через ЦНАП
Отдельно стоит подчеркнуть процедурную деталь: обновленные правила и сроки касаются исключительно тех случаев, когда пакеты документов подаются в комиссию при ТЦК и СП через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Ранее "Телеграф" сообщал, что жена с инвалидностью – не всегда основание для отсрочки от мобилизации. Для III группы инвалидности следует дополнительно учитывать причину инвалидности.