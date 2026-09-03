Скидки до 35%: какие напитки в "АТБ" сейчас можно взять по приятной цене

Скидки распространились на тоники, лимонад и энергетики

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В "АТБ" на этой неделе снизили цены на безалкогольные напитки. Скидки действуют на тоники, лимонады и энергетики.

Цены на отдельные напитки снизились на 35%, поэтому некоторые из них сейчас можно купить заметно дешевле. Самые выгодные предложения — на несколько популярных напитков, как пишет "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Акций у "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе".

Самая большая скидка действует на тоник "Своя лінія Lemon & Lime" — его продают за 22,50 грн, что на 35% дешевле. Энергетик MOVEON стоит 23,90 грн со скидкой 32%, а NON STOP без сахара – 27,50 грн, цена снижена на 31%.

Также дешевле можно приобрести лимонад "День у День" объемом 2 литра. Его цена со скидкой 30% составляет 33,20 грн.

Еще один вариант — тоник "Своя лінія Lemon Flavor", который сейчас стоит 25,50 грн. На него действует также скидка 30%.

Какие скидки действуют в "АТБ" на напитки. Фото: сгенерированное ИИ, Т

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" кассиры сканируют товары по одному, даже если они продаются целой упаковкой.