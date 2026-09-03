Укр

Скидки до 35%: какие напитки в "АТБ" сейчас можно взять по приятной цене

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Цены на популярные напитки заметно снизились
Цены на популярные напитки заметно снизились. Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидки распространились на тоники, лимонад и энергетики

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В "АТБ" на этой неделе снизили цены на безалкогольные напитки. Скидки действуют на тоники, лимонады и энергетики.

Цены на отдельные напитки снизились на 35%, поэтому некоторые из них сейчас можно купить заметно дешевле. Самые выгодные предложения — на несколько популярных напитков, как пишет "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Акций у "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе".

Самая большая скидка действует на тоник "Своя лінія Lemon & Lime" — его продают за 22,50 грн, что на 35% дешевле. Энергетик MOVEON стоит 23,90 грн со скидкой 32%, а NON STOP без сахара27,50 грн, цена снижена на 31%.

Также дешевле можно приобрести лимонад "День у День" объемом 2 литра. Его цена со скидкой 30% составляет 33,20 грн.

Еще один вариант — тоник "Своя лінія Lemon Flavor", который сейчас стоит 25,50 грн. На него действует также скидка 30%.

Скидки на напитки в "АТБ"
Какие скидки действуют в "АТБ" на напитки. Фото: сгенерированное ИИ, Т

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" кассиры сканируют товары по одному, даже если они продаются целой упаковкой.

Теги:
#Цены #Напитки #Скидки #АТБ