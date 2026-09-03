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Знижки до 35%: які напої в "АТБ" зараз можна взяти за приємною ціною

Автор
Марина Бондаренко
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Ціни на популярні напої помітно знизилися
Ціни на популярні напої помітно знизилися. Фото Колаж "Телеграфу"

Знижки поширилися на тоніки, лимонад та енергетики

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В "АТБ" цього тижня знизили ціни на безалкогольні напої. Знижки діють на тоніки, лимонади та енергетики.

На окремі напої ціни зменшилися на 35%, тож деякі з них зараз можна придбати помітно дешевше. Найвигідніші пропозиції — на кілька популярних напоїв, як написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Акцій в "АТБ" стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня".

Найбільша знижка діє на тонік "Своя лінія Lemon & Lime" — його продають за 22,50 грн, що на 35% дешевше. Енергетик MOVEON коштує 23,90 грн зі знижкою 32%, а NON STOP без цукру27,50 грн, ціна знижена на 31%.

Також дешевше можна придбати лимонад "День у День" об'ємом 2 літри. Його ціна зі знижкою 30% становить 33,20 грн.

Ще один варіант — тонік "Своя лінія Lemon Flavor", який зараз коштує 25,50 грн. На нього також діє знижка 30%.

Знижки на напої в "АТБ"
Які знижки діють в "АТБ" на напої. Фото: згенероване ШІ, Т

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" касири сканують товари по одному, навіть якщо вони продаються цілою упаковкою.

Теги:
#Ціни #Напої #Знижки #АТБ