Очередь стоит, а кассир сканирует товар по одному: почему в "АТБ" нельзя просканировать целую упаковку одним движением

Некоторые процессы на кассе, в частности обработки штрих-кодов товаров, не зависят от работников

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Покупателей "АТБ" нередко удивляет ситуация, когда кассир, вместо того чтобы один раз отсканировать всю упаковку, вынужден пропускать через сканер каждый продукт по отдельности. Из-за этого обслуживание затягивается, а очередь у кассы движется медленнее.

"Телеграф" спросил у ИИ ChatGPT, почему так. На первый взгляд, кажется, что достаточно просканировать штрихкод на упаковке, после чего система автоматически добавит в чек сразу все количество. Однако на практике все зависит от того, как именно товар введен в систему учета "АТБ".

Упаковка и отдельная банка или пачка могут иметь разные штрихкоды и учитываться как разные товарные позиции. Если штрихкод упаковки не сконфигурирован в кассовой системе как отдельная единица продажи, касса не сможет автоматически засчитать, например, 24 банки. Поэтому кассир вынужден сканировать каждую из них по отдельности.

Если производитель или магазин имеет отдельный штрихкод для упаковки и он правильно настроен в системе, кассир технически может просканировать всю пачку одним разом.

Есть дополнительный нюанс с пивом и другими подакцизными товарами. Магазин должен правильно вести их учет, а способ продаж зависит от того, как конкретный товар маркирован и заведен в системе. Поэтому не любую упаковку можно просто провести как одну товарную единицу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, действительно ли в магазинах "АТБ" заканчиваются продукты.