За этим ароматом охотятся в магазинах: почему популярные духи всё сложнее найти

Его обожают годами, но найти становится труднее

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Некоторые парфюмы годами остаются любимыми, но со временем уступают место новым релизам. Один из таких примеров — Dior Addict, легендарный восточно-ванильный аромат, который сегодня найти становится всё сложнее.

Об этом "Телеграфу" рассказала Людмила Унинец, менеджер категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия". По её словам, ситуация связана с изменениями в парфюмерной стратегии модного дома.

DIOR Addict становится редким

По словам Людмилы Унинец, одним из наиболее показательных примеров аромата, который сегодня становится сложнее приобрести, является DIOR Addict.

Речь идёт о насыщенном восточно-ванильном аромате, который в своё время стал одним из узнаваемых парфюмов французского модного дома.

DIOR Addict — это густой, сладкий, тёплый и очень женственный аромат. Его главная особенность — не лёгкая ванильная сладость, а насыщенное, почти бархатное звучание, которое создаёт выразительный парфюмерный шлейф.

Флакон 100 мл в BROCARD сейчас можно приобрести за 8 370 грн.

DIOR Addict

"Ярким примером стал легендарный восточно-ванильный флагман DIOR Addict, найти который в продаже становится всё сложнее", – рассказала Людмила Унинец.

По её словам, Dior пересмотрел парфюмерную концепцию бренда и сместил фокус на продвижение более современных и лёгких интерпретаций линейки Addict.

Среди них — Addict Rosy Glow, Addict Peachy Glow и Addict Purple Glow.

Dior Addict Rosy Glow — роза, личи и кремовая нота

Rosy Glow построен вокруг дамасской розы и личи. Dior описывает его как аромат, в котором эссенция розы сочетается с яркими оттенками спелого личи и кремовым аккордом с карамелизированными нюансами.

В ключевых нотах композиции — личи, дамасская роза и ванильно-кремовый аккорд. Поэтому по сравнению с классическим Addict этот вариант имеет более выраженное фруктово-цветочное направление.

Версия 100 мл сейчас стоит 7 245 грн.

Addict Rosy Glow

Dior Addict Peachy Glow — жасмин с персиком

В Peachy Glow Dior сочетает абсолют жасмина с персиковым акцентом. Персик подчёркивает фруктовую сторону жасмина, а ванильно-кремовый аккорд делает композицию более мягкой и сладкой.

Ключевые компоненты здесь — жасмин, персик и ванильно-кремовый аккорд. Именно фруктовая нота является главным отличием от классического Dior Addict: если оригинальный аромат строится вокруг жасмина и бурбонской ванили, то Peachy Glow добавляет к этой цветочной основе выразительный персиковый акцент.

Флакон 100 мл стоит 7 245 грн.

Addict Peachy Glow

Dior Addict Purple Glow — ирис и малина

Purple Glow имеет другой характер. В его основе — тосканский ирис, дополненный оттенками засахаренной малины и ванильно-кремовым аккордом. Dior описывает аромат как более интенсивный и пудровый.

Ключевые ноты — засахаренная малина, тосканский ирис и ванильно-кремовый аккорд. В результате эта версия больше всего отходит от классической формулы Addict: вместо жасмина главную роль играет ирис, а фруктовый акцент создаёт малина.

Версия 100 мл сейчас стоит 7 245 грн.

Addict Purple Glow

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие "мамины" духи снова в моде.