"Мамины" парфюмы снова в моде: какие легендарные ароматы сейчас в тренде в Украине (фото)

Их носили еще в 2000-х, а теперь снова ищут

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Парфюмы, которыми увлекались в конце 1990-х и в 2000-х, снова оказались среди трендов — этому способствуют эстетика Y2K, интерес к винтажу и TikTok.

Почему молодежь обратила внимание на флаконы, которые до недавнего времени могли ассоциироваться с парфюмерией старшего поколения, "Телеграфу" рассказала Людмила Унинец, менеджер категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия".

С полок мам — в тренды TikTok

По словам Людмилы Унинец, парфюмерный рынок сейчас переживает своеобразное возвращение в конец 1990-х и начало 2000-х. Молодые покупатели открывают для себя культовые ароматы той эпохи, но уже воспринимают их не как что-то устаревшее, а как часть модной Y2K-эстетики.

Не последнюю роль в этом играют соцсети. TikTok и интерес к винтажу дают вторую жизнь парфюмам, которые еще недавно могли казаться атрибутом другого поколения.

Молодое поколение заново открывает для себя сложные и насыщенные композиции, которые раньше считались "мамиными" парфюмами. объяснила Людмила Унинец

От Coco Mademoiselle до 1 Million: что снова носят

Среди таких "легенд" Людмила Унинец называет сразу несколько хорошо знакомых названий. Причем тренд касается как женской, так и мужской парфюмерии.

В список вошли, в частности:

CHANEL Coco Mademoiselle;

Lanvin Éclat d’Arpège;

Lacoste Pour Femme;

DIOR J'adore;

Armani Acqua Di Gio;

Rabanne 1 Million;

Guerlain Shalimar L’Essence.

Сколько сегодня стоят эти ароматы

Вместе с популярностью возвращается и интерес к ценам на культовые флаконы. В BROCARD сейчас можно найти некоторые из этих ароматов со скидками, хотя стоимость зависит от объема и конкретной версии композиции.

CHANEL Coco Mademoiselle — один из тех ароматов, которые сложно спутать с другими. Цитрусовое начало постепенно переходит в цветочно-пачулевую композицию, а финал оставляет характерный шлейф. Флакон 100 мл в BROCARD сейчас можно приобрести за 9 516 грн.

CHANEL Coco Mademoiselle

Lanvin Éclat d’Arpège — более легкий и воздушный вариант для тех, кто не любит слишком насыщенные композиции. В нем сочетаются цветочные и фруктовые ноты, благодаря чему аромат имеет нежное, чистое звучание. Версия 100 мл сейчас стоит 2 604,60 грн вместо 5 208 грн.

Lanvin Éclat d’Arpège

Lacoste Pour Femme — сдержанный женский аромат с цветочно-пряным характером. Его особенность — сочетание мягкости и легкой пряности без излишней сладости. За флакон 90 мл сейчас просят 2 833,60 грн вместо 5 152 грн.

Lacoste Pour Femme

DIOR J'adore — узнаваемая цветочная классика Dior с женственным и выразительным звучанием. Это тот случай, когда аромат стал известен не только среди ценителей парфюмерии, но и фактически превратился в часть образа бренда. Версия 100 мл сейчас стоит 8 370 грн.

DIOR J’adore

Armani Acqua Di Gio — свежее морское звучание с цитрусовыми и зелеными оттенками. Именно эта легкость в свое время сделала аромат одним из самых узнаваемых мужских бестселлеров. За флакон 50 мл сейчас просят 2 943 грн вместо 4 905 грн.

Armani Acqua Di Gio

Rabanne 1 Million — полная противоположность минималистичным свежим ароматам. Он более сладкий, пряный и насыщенный, с выразительным шлейфом — именно за эту характерность его и запомнили в 2000-х. Флакон 30 мл сейчас стоит 2 832 грн вместо 3 856 грн.

Rabanne 1 Million

Guerlain Shalimar L’Essence — вариант для тех, кто любит глубокие восточные композиции. В нем ощущаются теплые, насыщенные и пудровые оттенки, характерные для парфюмерной классики Guerlain. Флакон 90 мл стоит 5 880 грн.

Guerlain Shalimar L’Essence

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