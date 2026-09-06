За цим ароматом полюють у магазинах: чому популярні парфуми все складніше знайти

Його обожнюють роками, але знайти стає важче

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Деякі парфуми роками залишаються улюбленими, але згодом поступаються місцем новим релізам. Один із таких прикладів — Dior Addict, легендарний східно-ванільний аромат, який сьогодні знайти стає дедалі складніше.

Про це "Телеграфу" розповіла Людмила Унінець, менеджерка категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія". За її словами, ситуація пов’язана зі змінами у парфумерній стратегії модного дому.

DIOR Addict стає рідкісним

За словами Людмили Унінець, одним із найпоказовіших прикладів аромату, який сьогодні стає складніше придбати, є DIOR Addict.

Йдеться про насичений східно-ванільний аромат, який свого часу став одним із впізнаваних парфумів французького модного дому.

DIOR Addict — це густий, солодкий, теплий і дуже жіночний аромат. Його головна особливість — не легка ванільна солодкість, а насичене, майже оксамитове звучання, яке створює виразний парфумерний шлейф.

Флакон 100 мл у BROCARD зараз можна придбати за 8 370 грн.

DIOR Addict

"Яскравим прикладом став легендарний східно-ванільний флагман DIOR Addict, знайти який у продажу стає дедалі важче", — розповіла Людмила Унінець.

За її словами, Dior переглянув парфумерну концепцію бренду та змістив фокус на просування сучасніших і легших інтерпретацій лінійки Addict.

Серед них — Addict Rosy Glow, Addict Peachy Glow та Addict Purple Glow.

Dior Addict Rosy Glow — троянда, лічі та кремова нота

Rosy Glow побудований навколо дамаської троянди та лічі. Dior описує його як аромат, у якому есенція троянди поєднується з яскравими відтінками стиглого лічі та кремовим акордом із карамелізованими нюансами.

У ключових нотах композиції — лічі, дамаська троянда та ванільно-кремовий акорд. Тому порівняно з класичним Addict цей варіант має більш виражений фруктово-квітковий напрям.

Версія 100 мл зараз коштує 7 245 грн.

Addict Rosy Glow

Dior Addict Peachy Glow — жасмин із персиком

У Peachy Glow Dior поєднав жасмин абсолют із персиковим акцентом. Персик підкреслює фруктову сторону жасмину, а ванільно-кремовий акорд робить композицію більш м'якою та солодкою.

Ключові компоненти тут — жасмин, персик і ванільно-кремовий акорд. Саме фруктова нота є головною відмінністю від класичного Dior Addict: якщо оригінальний аромат будується навколо жасмину та бурбонської ванілі, то Peachy Glow додає до цієї квіткової основи виразний персиковий акцент.

Флакон 100 мл коштує 7 245 грн.

Addict Peachy Glow

Dior Addict Purple Glow — ірис та малина

Purple Glow має інший характер. У його основі — тосканський ірис, доповнений відтінками зацукрованої малини та ванільно-кремовим акордом. Dior описує аромат як більш інтенсивний і пудровий.

Ключові ноти — зацукрована малина, тосканський ірис та ванільно-кремовий акорд. У результаті ця версія найбільше відходить від класичної формули Addict: замість жасмину головну роль відіграє ірис, а фруктовий акцент створює малина.

Версія 100 мл зараз коштує 7 245 грн.

Addict Purple Glow

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