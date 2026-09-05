Эти детали сразу выдают старый ремонт: проверьте, есть ли они в вашей квартире

8 признаков, которые портят впечатление от интерьера

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Ремонт в квартире может быть вполне свежим, а интерьер — уже выглядеть так, будто его делали десять лет назад. И дело не обязательно в старой мебели или потертых стенах — иногда достаточно нескольких популярных в свое время дизайнерских решений.

Есть детали, которые особенно часто выдают "ремонт из прошлого". "Телеграф" расскажет, на что обратить внимание в собственном доме и какие элементы могут визуально состарить даже ухоженную квартиру.

Один пол во всех комнатах

Когда-то одинаковый ламинат в спальне, гостиной, коридоре и даже на кухне считался практичным решением. Теперь такой подход может визуально упрощать пространство.

Особенно заметно это, если покрытие имеет выраженный рисунок дерева или характерный коричневый оттенок.

Современные интерьеры чаще строят на сочетании материалов и фактур. При этом это не означает, что пол в каждой комнате должен быть разным — важнее общее ощущение целостного дизайна.

Одинаковый пол. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Мебель куплена одним комплектом

Кровать, шкаф, комод и прикроватные тумбочки из одной коллекции — еще один привет из прошлого.

Такие гарнитуры были чрезвычайно популярными: не нужно было тратить время на подбор отдельных предметов, ведь все уже идеально сочеталось между собой.

Но именно эта "идеальность" сегодня может сделать комнату похожей на выставочный стенд мебельного магазина.

Дизайнеры чаще советуют комбинировать разные материалы, формы и оттенки. Это добавляет интерьеру индивидуальности.

Один комплект мебели. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Полностью белая глянцевая кухня

Белая кухня с глянцевыми фасадами в свое время была одним из главных символов современного ремонта.

Она казалась минималистичной, дорогой и технологичной. Однако сегодня такой вариант уже не выглядит настолько актуальным, особенно если вся кухня выполнена в одном цвете и без контрастных фактур.

Матовая поверхность, дерево, камень или сочетание нескольких материалов дают гораздо больше возможностей для создания современного интерьера.

Кухня. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Глянца слишком много

Если блестит все — от фасадов кухни до шкафа, журнального столика и декоративных панелей — это тоже может выдавать старый подход к дизайну.

Глянец активно использовали в интерьерах 2010-х годов, пытаясь таким образом придать помещению "дорогой" вид.

Сегодня акцент сместился в сторону матовых поверхностей, натуральных материалов и разнообразных фактур.

Глянцевая поверхность. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Плитка с крупным или контрастным узором

Цветы, завитки, геометрические узоры и декоративные панно на плитке — решение, которое легко может выдать возраст ремонта.

Особенно если узор занимает значительную часть стены и сочетается с другими активными деталями.

Нейтральная плитка не означает скучный интерьер. Выразительности можно добавить с помощью фактуры, цвета, освещения и отдельных декоративных элементов.

Плитка. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Натяжной потолок и десятки точечных светильников

Еще один характерный для старых ремонтов элемент — многоуровневый натяжной потолок с множеством точечных светильников.

В свое время такой потолок казался чуть ли не обязательной частью современного ремонта. Особенно популярными были сложные конструкции с разными уровнями и декоративной подсветкой.

Сегодня чаще делают ставку на более простые потолочные решения и продуманное многоуровневое освещение.

Натяжной потолок и точечные светильники. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Холодный белый свет

Даже современная мебель может выглядеть совсем иначе, если освещение подобрано неудачно.

Холодный белый свет часто ассоциируется с офисными или техническими помещениями. В жилом пространстве он может сделать цвета более резкими, а атмосферу — менее уютной.

Именно поэтому освещение стоит воспринимать не просто как способ сделать комнату светлой, а как часть дизайна.

Освещение. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Бежевые или серые стены без фактуры

Нейтральные стены сами по себе давно не являются признаком старого ремонта. Проблема возникает тогда, когда вся квартира выполнена в одном бежевом или сером цвете и практически не имеет фактуры.

В результате пространство может выглядеть плоским и безликим, даже если все материалы были дорогими.

Дерево, текстиль, камень, декоративная штукатурка, акцентные предметы или просто продуманное сочетание оттенков помогают сделать нейтральный интерьер интереснее.

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