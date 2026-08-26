Витраж возвращается в моду: как использовать яркий элемент в квартире
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Тренд совмещает красоту и практичность — и обойдется без ремонта
Когда-то витражи в основном украшали величественные соборы и крупные общественные здания. Сегодня этот декоративный прием переживает настоящее перерождение. Витражная эстетика активно используется в современных интерьерах, превращая стандартные помещения в уютные и выразительные пространства.
Популярность витражей обусловлена сочетанием эстетики и практичности. Проходя сквозь разноцветные фрагменты, солнечный свет преломляется и наполняет комнату радужными бликами, придавая жилью индивидуальность. С практической стороны витражные вставки деликатно рассеивают слишком яркие лучи и скрывают происходящее в комнате от любопытных глаз.
Дизайнеры портала Better Homes & Gardens поделились, как вписать витраж в интерьер.
Витражные элементы легко использовать в домашнем пространстве, и для этого не потребуется много денег. Один из вариантов — использовать витражную пленку, которая может служить и как временное решение.
- Обновление кухонных фасадов. Оклейте стеклянные дверцы кухонных шкафов витражной пленкой. Это придаст гарнитуру винтажный шарм и скроет содержимое полок.
- Выразительное освещение. Настольные лампы и подвесы с цветными стеклами и витражными элементами создают теплое рассеянное свечение и задают расслабленную атмосферу.
- Настенный декор. Подвесьте витражную панель в тонкой раме на стену вместо привычной картины или постерного коллажа.
- Подвесные акценты на окнах. Закрепите небольшую декоративную панель с витражными элементами на окне с солнечной стороны, чтобы наполнить комнату яркими бликами.
- Зонирование пространства. Витражные фрамуги над дверными проемами или вставки в межкомнатных перегородках помогают красиво разделить зоны в квартире.
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