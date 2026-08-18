Украинка за копейки преобразила скучную кухню: как выглядит результат (фото)

Женщина сделала ремонт без ремонта

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Украинка показала как дешево превратила скучный кухонный фартук в островок ярких красок. Для этого она использовала марокканские самоклеящиеся обои с Temu.

Своим лайфхаком Оля Кинаш поделилась в Threads. "Апгрейднула кухню пленкой с Тему", – написала она и опубликовала несколько кадров.

На фото видно, что до несложного ремонта над кухонными рабочими поверхностями был бежевый фартук из однотонной керамической плитки.

Старый кухонный фартук

Женщина вымыла плитку и наклеила на нее специальные марокканские самоклеящиеся обои для кухонного фартука. Грубо говоря, цветную пленку. Как отмечает продавец, материал, из которого они изготовлены, является "водонепроницаемым" и "маслостойким".

Фартук, заклееный пленкой с Тему

На скриншоте видно, что стоимость пленки составляет 366, 49 грн за 1 рулон. Правда, нам не удалось обнаружить его длину и ширину. Также неизвестно, сколько рулонов понадобилось Ольге для преображения кухни.

В комментариях она написала, что пленка неплохо моется, а насчет жаростойкости ее свойства пока не проверены.

После "апгрейда" кухня стала выглядеть веселее. На обоях изображены разноцветные "бабушкины" квадраты. Из-за наличия синих оттенков на пленке, интерьер в целом стал гармоничнее. До этого выкрашенные в синий цвет стены ни с чем не сочетались.

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