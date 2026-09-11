"Кто они?": знакомьтесь с 12 фабрикантами новой "Фабрики звезд" от SWEET.TV

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Второй эпизод кастинга "Фабрики звезд" уже доступен на SWEET.TV. В нем наконец-то стали известны имена 12 фабрикантов, которые уже 18 сентября выйдут на большую сцену нового прайм-шоу. А дальше — каждую пятницу зрителей будут ждать новые выпуски "Фабрики звезд" с выступлениями, испытаниями и борьбой за шанс стать новой звездой украинской сцены. Смотрите прайм-шоу только на SWEET.TV.

Они пришли на "Фабрику звезд" с разным опытом, музыкальными вкусами и мечтами. Кто-то годами учился вокалу, кто-то строил себя сам. Среди них — сольные артисты, группа и даже новый дуэт, родившийся непосредственно на проекте. Кто они, что слушают, чем живут и ради чего пришли на "Фабрику"? Знакомимся поближе.

NASÙ — Анастасия Мудрик

Львовянка с джазовым бекграундом и мецо-сопрано, которая может одинаково легко погрузиться в музыку Sade, Ariana Grande или Florence Welch. Вне сцены любит пленочную фотографию, винтаж и чтение. Ее главная суперсила – умение проживать эмоции через музыку.

MYRÓ — Мирослав Стрехо

17-летний киевлянин, занимающийся вокалом уже десять лет. Среди его кумиров – AURORA, JENNIE, Ariana Grande и Lady Gaga. Однажды он уехал за границу на конкурс, полностью потерял голос, но все равно вышел на сцену. Теперь его цель — создавать музыку, объединяющую сотни людей.

Дикий — Александр Дикий

Баритон, мультиинструменталист и поклонник James Brown, Michael Jackson и Stevie Wonder. Пишет блюз, инди, альт-поп и фанк, играет на фортепиано, гитаре и трубе. А еще считает, что даже самый яркий сольный артист ничего не стоит без сильной команды.

NANA SOLIS — Анастасия Полупан

Артистка, которая любит не только музыку, но и все вокруг нее: моду, контент, путешествия и шоу-бизнес. Ее музыкальные ориентиры – ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae. А еще у нее есть собственный маленький ритуал: перед студией или встречей покупает воду и читает предсказания на чеке.

Tender Di — Дмитрий Иванов

Гитарист, автор собственных песен и человек, мечтающий вывести украинскую музыку на мировой уровень. Может танцевать под любимую музыку прямо на улице. Его главный вызов на "Фабрике" – позволить себе быть заметным.

Анна Симон

Она пришла в музыку без профессионального образования – вокал начинался для нее как хобби. Сейчас Анна живет в Берлине, работает менеджером шести кафе и параллельно пишет собственные песни. Ее большая мечта — однажды услышать свою композицию на радио и собрать Uber Arena в Берлине, а также познакомиться с Джамалой и Веркой Сердючкой.

Группа "NEBOKRAI"

Группа из Винницы, объединяющая рок, электронику и любовь к большим сценам. Среди их музыкальных ориентиров – Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead и The Prodigy. Один из участников группы специально вернулся из Германии в Украину, чтобы творить музыку вместе со своими коллегами.

xstatty — Алина Гриневич

Вокалистка, которая успела выступить на "Черноморских играх", "Танцах со звездами" и вместе с группой "Скрябин". Друзья называют ее "тиктокерша", "ведьмочка" и даже "поющая о кабанчике". Ее самая большая мечта – спеть с Billie Eilish.

JEZUSMAN

Артист, которому точно не нужно дополнительное разрешение быть ярким. JEZUSMAN совмещает вокал, танцы и электронную музыку и вдохновляется Madonna. Говорит о себе просто: "Я другой". И именно эту свою иначесть хочет показать на "Фабрике".

Bereza — Вадим Березовский

Музыкант-самоучка, в свое время учившийся играть на гитаре по YouTube. Выступал на "Черноморских играх", концертах и даже прямо на улицах Украины и Италии. Его главная цель – дарить людям эмоции через музыку и строить карьеру артиста с большой аудиторией.

Диана Стасюк

18-летняя артистка из Бучи, финалистка Junior Eurovision и участница музыкальных представлений и международных конкурсов. В досуг Диана любит мотоциклы, спорт и книги. На "Фабрике" хочет не просто выступать, а показать себя такой, какой ее еще не видели.

И напоследок – дуэт, которого не было на старте

А теперь – маленькая интрига второго эпизода. Кто останется на "Фабрике звезд"? Во время кастинга команда проекта не раз спорила, обсуждала, сомневалась и буквально включала и выключала камеру, решая, кого стоит оставить в проекте.

Ведь для команды важно увидеть участников не только как вокалистов, а как артистов в целом. Именно поэтому во втором эпизоде каждый из них исполнит песню. Здесь оценивают не то, насколько хорошо человек умеет писать треки, а его артистичность комплексно: голос, характер, сценичность, индивидуальность и то, насколько он способен задеть зрителя.

И именно в этот процесс родилось еще одно неожиданное решение — объединить двух сольных артистов в дуэт.

Кто они? Как возникла эта мысль? И что из этого вышло?

Смотрите второй эпизод кастинга "Фабрики звезд" уже на SWEET.TV — там вы увидите сольные выступления всех участников и наконец узнаете, кто вошел в новый дуэт, сформированный прямо во время проекта.

12 историй. 12 характеров. И одна "Фабрика".

Кто-то пришел сюда за опытом. Кто-то за большой сценой. Кто-то хочет, чтобы его наконец узнавали не только по песням, но и по имени. А кто просто готов рискнуть всем ради музыки.

А следить за жизнью фабрикантов 24/7 можно будет не только в эфире. Подписывайтесь на социальные сети "Фабрики звезд" на SWEET.TV, чтобы быть в курсе всего, что происходит за кулисами, знакомиться с участниками еще ближе и не пропускать самое интересное.

https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

А если вы еще не видели второй эпизод кастинга – самое время бежать на SWEET.TV. Смотрите выпуск, знакомьтесь с 12 фабрикантами и узнайте, кто они еще до того, как 18 сентября выйдут на большую сцену.