Ресторан с "Хрустальным" залом построили на месте усадьбы: каким был "Театральный" в Сумах
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История здания на Покровской площади
В центре Сум, напротив памятника Харитоненко, можно увидеть современное здание торгового центра. Но раньше на этом месте находилась дворянская усадьба, а позднее — трехэтажный ресторанный комплекс "Театральный" с кабаре и несколькими залами.
"Телеграф" рассказывает, как выглядел "Театральный" и как менялся комплекс на Покровской площади.
В конце XIX века на углу Покровской площади и Петропавловской улицы находился особняк дворянской семьи де-Коннор. Это было одноэтажное здание с цокольным этажом в стиле необарокко. Точный автор проекта неизвестен. Среди возможных архитекторов называют Михаила Ловцова, который в 1880-х годах работал в Сумах и занимался реконструкцией Спасо-Преображенского собора.
В советское время в особняке размещался Сумской краеведческий музей. Но в 1970-х годах началась масштабная перестройка центра города, и здание бывшей усадьбы снесли.
В рамках реконструкции Театральной площади в Сумах начали создавать новый комплекс культурных и общественных зданий. Тогда же здесь появились театр имени Щепкина, многоэтажные дома и ресторанный комплекс "Театральный". Новое здание в стиле советского модернизма хоть и было трехэтажным, но по высоте не превышало соседнее здание земской управы.
На первом этаже здания была столовая, кулинария, на втором — ресторан с тремя залами, "Зеленым", "Красным" и "Хрустальным", а на третьем располагались варьете и шашлычная.
Попасть в "Театральный" можно было только в соответствующей одежде. По воспоминаниям очевидцев, из-за строгого дресс-кода некоторые горожане даже брали костюмы и брюки напрокат.
После распада СССР рестораны постепенно закрылись, а помещения начали сдавать в аренду. В начале 2000-х здание заинтересовало итальянских предпринимателей из компании "Италинвест", пишет "Цукр". Они планировали создать здесь гостинично-ресторанный комплекс. На первых этажах должны были остаться магазины и рестораны, а выше планировали разместить спа-зону, тренажерный зал и апартаменты.
Строительство началось в 2004 году. Однако из-за экономического кризиса инвесторы отказались от идеи гостиницы и продали свою долю. Новый владелец решил использовать здание для торгового центра. При этом первоначальный проект пришлось изменить. В частности, новые этажи планировали полностью закрыть стеклом, но из-за нехватки средств от этой идеи отказались. Основную часть новой пятиэтажной конструкции завершили примерно в 2010 году.