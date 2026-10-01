Студент гарантированно потеряет отсрочку: названы ситуации, при которых могут мобилизовать

Что необходимо проверить и что делать, если ТЦК отменяет отсрочку

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Пропуски пар не отменяют студенческую отсрочку, а отчисление — отменяет. Это объяснила военный юрист, а в Закарпатье суд уже отменил призыв студента, которого мобилизовали из-за пропусков занятий.

"Телеграф" выяснил у военного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Дианы Терновой, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, при каких условиях она исчезает и как поступить, если ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) отменил ее незаконно.

Дневная или дуальная форма и более высокий уровень: кто имеет право на отсрочку

Возраст для отсрочки не имеет значения. Форма обучения должна быть дневная или дуальная. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала Диана Тернова.

Уровень образования тоже проверяют. Отсрочка действует для соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, но только если они учатся на уровне выше того, который уже получили. Последовательность уровней определяет часть вторая статьи 10 Закона "Об образовании". Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, отнесенные к интернатуре.

Пропуски пар или приказ об отчислении: что отнимает отсрочку

Могут ли прогулы или низкие оценки отменить отсрочку? По словам Дианы Терновой, нет.

"Отсрочка привязана к статусу соискателя образования, а не к посещаемости или оценкам", — объясняет она.

Посещение занятий и выполнение учебного плана — вопросы между студентом и учебным заведением. Именно университет оценивает успеваемость и принимает решение о дальнейшем обучении.

"Потерять отсрочку студент может тогда, когда теряет сам статус, то есть его отчисляют. Отчисления за невыполнение учебного плана — вполне реальный сценарий", — отмечает Диана Тернова.

Какие еще случаи заканчиваются потерей статуса, юрист перечислила отдельно.

Пять ситуаций, после которых отсрочка исчезает

По словам Дианы Терновой, отсрочку теряют в следующих случаях:

отчисление из учебного заведения, в частности за невыполнение учебного плана;

из учебного заведения, в частности за невыполнение учебного плана; завершение обучения и получение диплома;

и получение диплома; переход с дневной или дуальной формы на другую, например, заочную или вечернюю;

на другую, например, заочную или вечернюю; перевод в другое заведение , если не сохранились дневная или дуальная форма, последовательность уровней и корректные данные в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования);

, если не сохранились дневная или дуальная форма, последовательность уровней и корректные данные в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования); поступление на тот же или низший уровень образования. Здесь данные ЕГЭБО о нарушении последовательности можно обжаловать.

Как эти правила работают на практике, показало дело из Закарпатья.

Один рапорт и тот же день: как студента призвали в Закарпатье

Закарпатский окружной административный суд рассмотрел иск студента дневной формы обучения. Комиссия при ТЦК отменила его отсрочку 5 июня 2026 года. Основанием стал рапорт офицера мобилизационного отделения: по его словам, студент нарушает график обучения и не посещает занятия. В тот же день мужчину призвали.

Сведения о действующей отсрочке были в военно-учетном документе в "Резерв+". В суде представители ТЦК объясняли, что отсрочку дают для обучения, а систематические пропуски, по их мнению, свидетельствуют об использовании этого права не по назначению. Ответчики не смогли объяснить, как именно проверяли факт обучения.

Почему суд отменил призыв: четыре аргумента

Суд признал действия ТЦК незаконными. По словам Дианы Терновой, судьи исходили из следующего:

надлежаще оформленная отсрочка откладывает мобилизацию на срок ее действия, поэтому ТЦК не имеет права призывать человека, имеющего на нее право;

на срок ее действия, поэтому ТЦК не имеет права призывать человека, имеющего на нее право; ТЦК не предоставил доказательств , что студента отчислили или что он перестал учиться на дневной форме. Суд установил, что на момент призыва тот продолжал обучение;

, что студента отчислили или что он перестал учиться на дневной форме. Суд установил, что на момент призыва тот продолжал обучение; посещение занятий, индивидуальный план и график обучения касаются отношений студента с учебным заведением . Пропуски без доказательств прекращения обучения не означают, что основание для отсрочки исчезло;

. Пропуски без доказательств прекращения обучения не означают, что основание для отсрочки исчезло; пункт 60 Порядка № 560 (он регулирует призыв во время мобилизации) позволяет комиссии отменить отсрочку только тогда, когда выявлено отсутствие законных оснований. В этом деле такого отсутствия не установили.

Два отмененных приказа и исключения из списков

Решение суда не ограничилось приказом ТЦК. Упразднен приказ ТЦК от 5 июня 2026 года в части призыва и приказ воинской части от 6 июня о причислении в личный состав. Суд обязал исключить мужчину из списков. В решении отмечается, что служба была прямым следствием незаконного призыва, поэтому мужчина возвращается к военнообязанному статусу.

Отдельно юрист объяснила, кто может отменить отсрочку и на каких основаниях.

Отсрочку отменяет комиссия при ТЦК: семь дней и доказательства

Решение принимает комиссия при ТЦК. Согласно пункту 60 того же Порядка, если было выявлено отсутствие законных оснований, комиссия отменяет отсрочку в течение семи дней с даты выявления таких обстоятельств.

"Основанием должен быть объективно установленный факт, что студент потерял право на отсрочку. Например, официальная информация об отчислении или изменении формы обучения, данные ЕГЭБО", — рассказала Диана Тернова "Телеграфу".

ТЦК может действовать на основании информации от университета, если это официальные сведения об изменении статуса студента. Оценивать, достаточно ли человек посещает пары, военкомат не может, потому что это задача самого учебного заведения.

Отменили отсрочку: четыре шага

Если студент считает решение незаконным, юрист советует действовать по очереди:

Зафиксировать отмену. Получить копию решения комиссии или выписку из протокола, проверить статус отсрочки в военно-учетном документе и в приложении "Резерв+". Взять справку в университете. Она должна подтверждать статус студента, форму обучения и уровень образования. Также следует убедиться, что данные в ЕГЭБО актуальны. Подать жалобу в ТЦК с требованием отменить незаконное решение. Или подать заявление на отсрочку повторно через "Резерв+" или ЦНАП. Обратиться в административный суд, если вопрос не решился.

Чек-лист студента: пять пунктов проверки

Чтобы не потерять отсрочку, Диана Тернова советует проверить: