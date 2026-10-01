В деле убийства Фарион наконец-то поставят точку. Во Львове оглашают приговор Зинченко (главное)

Возле здания суда собрались сторонники Фарион

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В четверг, 1 октября, в Шевченковском районном суде Львова началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд должен огласить приговор Вячеславу Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда.

Заседание началось в 10:30. Еще до его начала возле суда усилили меры безопасности: часть улицы Сечевых Стрельцов ограничили для проезда, а возле здания собрались сторонники Ирины Фарион. "Телеграф" следит за ходом событий в суде.

11:27: Возле здания суда продолжают стоять люди. Они скандируют: "Пожизненное убийце", "Зинченко — предатель Украины" и "Ирина Фарион — герой Украины".

Люди возле здания суда. Фото: Суспільне Новини.

Коллегия судей уже в зале

Перед началом заседания Вячеслава Зинченко доставили в зал суда.Позже в помещение вошла коллегия судей и начала оглашение приговора по делу.

Кто пришел на заседание

В зале суда присутствуют участники процесса. В частности, прокуроры Дмитрий Петрованный и Елена Данилив.

Также на заседание пришла дочь Ирины Фарион София Особа вместе со своей адвокаткой Натальей Романик. Интересы обвиняемого Вячеслава Зинченко представляет адвокат Диана Кара.

Еще до начала заседания возле здания Шевченковского районного суда начали собираться сторонники Ирины Фарион.

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