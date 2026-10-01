Не просто с луком: как приготовить сельдь, чтобы ею объедались все

Простое блюдо, которое можно готовить и в будни, и на праздники

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Сельдь — завсегдатай наших застолий и повседневных ужинов. Но если стандартная подача в виде нарезанных кусочков с кольцами сырого лука и маслом уже приелась и хочется чего-то нового, можно приготовить намазку для бутербродов.

Интересным и очень простым рецептом такой закуски поделилась одна из кулинарный блогер by.elinaganeva на своей странице в Instagram. Она предлагает смешать рыбу с несколькими простыми добавками, и получается закуска, которую можно подавать на хлебе.

Для приготовления нужны сельдь, половина фиолетовой луковицы, пучок зелёного лука, 2–3 маринованных огурца, 1–2 ст. ложки зернистой горчицы, 2–3 ст. ложки майонеза, чёрный перец и ржаной хлеб.

Все ингредиенты нужно нарезать кубиком. Так текстура будет чувствоваться, но намазка не развалится.

Закуска из сельди. Скриншот Instagram/by.elinaganeva

Заправьте смесь двумя столовыми ложками майонеза, добавьте французскую горчицу в зернах для пикантности и щедро приправьте черным свежемолотым перцем.

Закуска из сельди. Скриншот Instagram/by.elinaganeva

Маринованный огурец даст нужную кислинку, а горчица свяжет все вкусы воедино.

Для тех, кто предпочитает более полезные и изысканные варианты, в комментариях к рецепту советуют альтернативу. Вместо майонеза и огурцов можно смешать кубики сельди со спелым авокадо, свежим укропом и каплей оливкового масла. Авокадо придаст закуске кремовость, и она будет идеально смотреться на подсушенном ржаном тосте.

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