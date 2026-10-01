Использованный дезодорант еще пригодится: что из него можно сделать
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Обычно его выбрасывают в мусорку
Хотите придать коже красивый бронзовый оттенок без долгого пребывания на солнце? Невероятно, но в этом может помочь использованный шариковый дезодорант.
В сети поделились простым и бюджетным лайфхаком, который мгновенно преображает цвет кожи рук, придавая им роскошный глянцевый блеск. Такой способ удобен тем, что средство ложится ровным слоем, не пачкает руки при нанесении и легко смывается при необходимости, создавая эффект идеального летнего загара.
Шаги очень простые:
- Очистите и высушите старый флакон от роликового дезодоранта.
- Налейте туда детское масло (на видео использовалось масло Johnson's Baby).
- Добавьте во флакон "Запеченные тени для век" бронзового оттенка (на видео использовались тени бренда maXmaR).
- Хорошо перемешайте получившийся состав и нанесите на руки с помощью роллера.
"Наносится аккуратно и потрясающее сияние. Бронзовый оттенок просто безупречен", — отметила автор видео.
Ранее "Телеграф" сообщал, что дезодорант для обуви не спасет от неприятного запаха. Опытный украинский сапожник объяснил, почему.