Использованный дезодорант еще пригодится: что из него можно сделать

Обычно его выбрасывают в мусорку

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Хотите придать коже красивый бронзовый оттенок без долгого пребывания на солнце? Невероятно, но в этом может помочь использованный шариковый дезодорант.

В сети поделились простым и бюджетным лайфхаком, который мгновенно преображает цвет кожи рук, придавая им роскошный глянцевый блеск. Такой способ удобен тем, что средство ложится ровным слоем, не пачкает руки при нанесении и легко смывается при необходимости, создавая эффект идеального летнего загара.

Шаги очень простые:

Очистите и высушите старый флакон от роликового дезодоранта.

Старый флакон от роликового дезодоранта/Фото: Screenshot

Налейте туда детское масло (на видео использовалось масло Johnson's Baby).

Детское масло/Фото: Screenshot

Добавьте во флакон "Запеченные тени для век" бронзового оттенка (на видео использовались тени бренда maXmaR).

Запеченные тени для век/Фото: Screenshot

Хорошо перемешайте получившийся состав и нанесите на руки с помощью роллера.

Собранный дезодорант теперь красит кожу/Фото: Screenshot

"Наносится аккуратно и потрясающее сияние. Бронзовый оттенок просто безупречен", — отметила автор видео.

Автор показала разницу на видео - на левую руку нанесли данное средство/Фото: Screenshot

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