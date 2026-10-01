Укр

Использованный дезодорант еще пригодится: что из него можно сделать

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Использованные шариковые дезодоранты Новость обновлена 01 октября 2026, 22:53
Использованные шариковые дезодоранты. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Обычно его выбрасывают в мусорку

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Хотите придать коже красивый бронзовый оттенок без долгого пребывания на солнце? Невероятно, но в этом может помочь использованный шариковый дезодорант.

В сети поделились простым и бюджетным лайфхаком, который мгновенно преображает цвет кожи рук, придавая им роскошный глянцевый блеск. Такой способ удобен тем, что средство ложится ровным слоем, не пачкает руки при нанесении и легко смывается при необходимости, создавая эффект идеального летнего загара.

Шаги очень простые:

  • Очистите и высушите старый флакон от роликового дезодоранта.
Старый флакон от роликового дезодоранта
Старый флакон от роликового дезодоранта/Фото: Screenshot
  • Налейте туда детское масло (на видео использовалось масло Johnson's Baby).
Детское масло
Детское масло/Фото: Screenshot
  • Добавьте во флакон "Запеченные тени для век" бронзового оттенка (на видео использовались тени бренда maXmaR).
Запеченные тени для век
Запеченные тени для век/Фото: Screenshot
  • Хорошо перемешайте получившийся состав и нанесите на руки с помощью роллера.
Собранный дезодорант теперь красит кожу
Собранный дезодорант теперь красит кожу/Фото: Screenshot

"Наносится аккуратно и потрясающее сияние. Бронзовый оттенок просто безупречен", — отметила автор видео.

Автор показала разницу на видео - на левую руку нанесли данное средство
Автор показала разницу на видео - на левую руку нанесли данное средство/Фото: Screenshot

Ранее "Телеграф" сообщал, что дезодорант для обуви не спасет от неприятного запаха. Опытный украинский сапожник объяснил, почему.

Теги:
#Дезодоранты