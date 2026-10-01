Создателя "Фламинго" Штилермана пытались убить? На кого еще охотилась Россия в 2026-м

Инцидент якобы произошел под Киевом

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В Киевской области на украинского бизнесмена, главного конструктора и совладельца украинской компании Fire Point Дениса Штилермана якобы было совершено покушение. Его компания занимается оборонными технологиями.

О покушении сообщил журналист Сергей Ауслендер. По его словам, Штилермана ранили, а его охранника — убили.

"Мне тут источник один сообщил (информация нуждается в дополнительной проверке), но источник ранее не подводил, что под Киевом была попытка покушения на главу компании Firepoint.

По данным источника, Штилерман легко ранен, один из его охранников убит, нападавшие ликвидированы", — написал Ауслендер.

Сам Штилерман сделал публичное заявление. Он не стал прямо подтверждать покушение, однако отметил, что все живы.

"Слухи о моей гибели, или гибели моих охранников немного преувеличены", — написал глава Fire Point в соцсети Х.

Кто такой Денис Штилерман

Образование: Родился в 1974 году в Киеве. Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности "Космология" с красным дипломом.

Родился в 1974 году в Киеве. Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности "Космология" с красным дипломом. Профессиональный путь: Длительное время жил и вел бизнес в России, а также занимался предпринимательской деятельностью в Украине (инвестиции, разработка программного обеспечения). Позднее вернулся в Украину и полностью переключился на сферу ОПК.

Длительное время жил и вел бизнес в России, а также занимался предпринимательской деятельностью в Украине (инвестиции, разработка программного обеспечения). Позднее вернулся в Украину и полностью переключился на сферу ОПК. Fire Point: В 2022 году стал одним из основателей и главным конструктором компании Fire Point, которая производит современные беспилотные системы и вооружение для украинских сил обороны, в том числе знаменитую ракету "Фламинго".

Кто такой Денис Штилерман

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