Самая массовая сдача в плен за 12 лет войны: появились новые кадры операции "Вивальди" и показания оккупантов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Третий армейский корпус показал видео массовой сдачи россиян в плен и общения с бригадным генералом Андреем Билецким. В три этапа операции "Вивальди" взяли живыми более 250 военных противника, среди них — десятки офицеров.

Как отметили в корпусе, российские военные объясняют решение показаться голодом, истощением, проблемами с управлением и угрозами со стороны собственных командиров, которые под давлением Третьего корпуса теряют контроль над ситуацией.

На обнародованных кадрах пленные рассказывают о критических условиях на позициях. По их словам, из-за нехватки пищи военным приходится есть крапиву и кору, а также охотиться на диких животных. Для утоления жажды они собирают дождевую воду, а в редких случаях вынуждены пить собственную мочу.

Также российские военные заявляют о проблемах с эвакуацией раненых. По их словам, часто единственный шанс выжить – самостоятельно доползти до точки эвакуации.

Во время общения с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким один из российских офицеров подтвердил, что оккупанты массово погибают из-за истощения и голода. Одна из причин сдачи в плен — управленческий хаос в российских штабах, которые под давлением Третьего корпуса начали терять контроль над полем боя.

Среди пленных все чаще встречаются не пехотинцы, а узкие специалисты.

"Сейчас в нескольких российских полках начался развал. Именно поэтому в плен попадает даже не пехота, а пилоты БПЛА, минометчики, специалисты РЭБ. Мы пехоту в окопах встречаем реже специалистов", — заявил комкор Билецкий.

Пленные офицеры РФ также рассказали, что 8 месяцев назад ситуация в направлении резко изменилась. По их словам, россияне остановили продвижение, поскольку им противостоит третий армейский корпус, а выполнять приказы командования стало невозможно.

Обращаясь к россиянам, командир корпуса констатировал: "Плен — лучшее, что с вами могло произойти, потому что в ближайшее время ваши военные попадут в еще больший ад".

Документальное видео Третьего армейского корпуса смотрите:

Напомним, за три сезона операции "Вивальди" Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого освободил 176 км на Лиманском направлении, уничтожил более 5 тысяч врагов и захватил в плен 250 российских военнослужащих. Движение продолжается.