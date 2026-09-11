"Хто вони?": знайомтеся з 12 фабрикантами нової "Фабрики зірок" від SWEET.TV

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Другий епізод кастингу "Фабрики зірок" уже доступний на SWEET.TV. У ньому нарешті стали відомі імена 12 фабрикантів, які вже 18 вересня вийдуть на велику сцену нового прайм-шоу. А далі — щоп’ятниці на глядачів чекатимуть нові випуски "Фабрики зірок" із виступами, випробуваннями та боротьбою за шанс стати новою зіркою української сцени. Дивіться прайм-шоу тільки на SWEET.TV.

Вони прийшли на "Фабрику зірок" із різним досвідом, музичними смаками та мріями. Хтось роками навчався вокалу, хтось будував себе сам. Серед них — сольні артисти, гурт і навіть новий дует, який народився безпосередньо на проєкті. Хто вони, що слухають, чим живуть і заради чого прийшли на "Фабрику"? Знайомимося ближче.

NASÙ — Анастасія Мудрик

Львів’янка з джазовим бекграундом і мецо-сопрано, яка може однаково легко зануритися в музику Sade, Ariana Grande чи Florence Welch. Поза сценою любить плівкову фотографію, вінтаж і читання. Її головна суперсила — вміння проживати емоції через музику.

MYRÓ — Мирослав Стрехо

17-річний киянин, який займається вокалом уже десять років. Серед його кумирів — AURORA, JENNIE, Ariana Grande та Lady Gaga. Одного разу він поїхав за кордон на конкурс, повністю втратив голос, але все одно вийшов на сцену. Тепер його мета — створювати музику, яка об’єднуватиме сотні людей.

Дикий — Олександр Дикий

Баритон, мультиінструменталіст і прихильник James Brown, Michael Jackson та Stevie Wonder. Пише блюз, інді, альт-поп і фанк, грає на фортепіано, гітарі й трубі. А ще вважає, що навіть найяскравіший сольний артист нічого не вартий без сильної команди.

NANA SOLIS — Анастасія Полупан

Артистка, яка любить не лише музику, а й усе, що навколо неї: моду, контент, подорожі та шоу-бізнес. Її музичні орієнтири — ROZALÍA, Charli XCX і Tate McRae. А ще вона має власний маленький ритуал: перед студією чи зустріччю купує воду й читає передбачення на чеку.

Tender Di — Дмитро Іванов

Гітарист, автор власних пісень і людина, яка мріє вивести українську музику на світовий рівень. Може танцювати під улюблену музику просто на вулиці. Його головний виклик на "Фабриці" — дозволити собі бути помітним.

Анна Сімон

Вона прийшла в музику без професійної освіти — вокал починався для неї як хобі. Зараз Анна живе в Берліні, працює менеджеркою шести кав’ярень і паралельно пише власні пісні. Її велика мрія — одного дня почути свою композицію на радіо й зібрати Uber Arena у Берліні, а також познайомитись з Джамалою та Веркою Сердючкою.

ГУРТ "NEBOKRAI"

Гурт із Вінниці, який об’єднує рок, електроніку та любов до великих сцен. Серед їхніх музичних орієнтирів — Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead і The Prodigy. Один з учасників гурту спеціально повернувся з Німеччини в Україну, щоб створювати музику разом зі своїми колегами.

xstatty — Аліна Гриневич

Вокалістка, яка встигла виступити на "Чорноморських іграх", "Танцях з зірками" та разом із гуртом "Скрябін". Друзі називають її "тіктокерша", "відьмочка" і навіть "та, шо співає про кабанчика". Її найбільша мрія — заспівати з Billie Eilish.

JEZUSMAN

Артист, якому точно не потрібен додатковий дозвіл бути яскравим. JEZUSMAN поєднує вокал, танці та електронну музику й надихається Madonna. Каже про себе просто: "Я — інший". І саме цю свою інакшість хоче показати на "Фабриці".

Bereza — Вадим Березовський

Музикант-самоучка, який свого часу вчився грати на гітарі за YouTube. Виступав на "Чорноморських іграх", концертах і навіть просто на вулицях в Україні та Італії. Його головна мета — дарувати людям емоції через музику й будувати кар’єру артиста з великою аудиторією.

Діана Стасюк

18-річна артистка з Бучі, фіналістка Junior Eurovision та учасниця музичних вистав і міжнародних конкурсів. У вільний час Діана любить мотоцикли, спорт і книги. На "Фабриці" хоче не просто виступати, а показати себе такою, якою її ще не бачили.

І наостанок — дует, якого не було на старті

А тепер — маленька інтрига другого епізоду. Хто залишиться на "Фабриці зірок"? Під час кастингу команда проєкту не раз сперечалася, обговорювала, сумнівалася й буквально вмикала та вимикала камеру, вирішуючи, кого саме варто залишити у проєкті.

Адже для команди було важливо побачити учасників не лише як вокалістів, а як артистів у цілому. Саме тому у другому епізоді кожен із них виконає власну пісню. Тут оцінюють не те, наскільки добре людина вміє писати треки, а її артистичність комплексно: голос, характер, сценічність, індивідуальність і те, наскільки вона здатна зачепити глядача.

І саме під час цього процесу народилося ще одне несподіване рішення — об’єднати двох сольних артистів у дует.

Хто вони? Як виникла ця ідея? І що з цього вийшло?

Дивіться другий епізод кастингу "Фабрики зірок" уже на SWEET.TV — там ви побачите сольні виступи всіх учасників і нарешті дізнаєтеся, хто ж увійшов до нового дуету, сформованого просто під час проєкту.

12 історій. 12 характерів. І одна "Фабрика".

Хтось прийшов сюди за досвідом. Хтось — за великою сценою. Хтось хоче, щоб його нарешті впізнавали не лише за піснями, а й за ім’ям. А хтось просто готовий ризикнути всім заради музики.

А стежити за життям фабрикантів 24/7 можна буде не лише в ефірі. Підписуйтеся на соціальні мережі "Фабрики зірок" на SWEET.TV, щоб бути в курсі всього, що відбувається за лаштунками, знайомитися з учасниками ще ближче та не пропускати найцікавіше.

https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

А якщо ви ще не бачили другий епізод кастингу — саме час бігти на SWEET.TV. Дивіться випуск, знайомтеся з 12 фабрикантами та дізнавайтеся, хто вони ще до того, як 18 вересня вийдуть на велику сцену.