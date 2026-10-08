Гроб уже в пути: стало известно, как тело Кашпировского доставят в Украину

Тело "главного мага СССР" уже вывезли из Москвы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Советского гипнотизера Анатолия Кашпировского, который в прошлом публично нахваливал российского президента, планируют похоронить в Украине.

Тело уроженца Хмельницкой области после прощания в Москве должны упокоить рядом с родителями и дочерью от первого брака. Об этом сообщают российские медиа.

Утверждается, что родственники решили не кремировать "телемага". Гроб с его телом подготовили к транспортировке в одном из подмосковных ритуальных бюро. Туда тело доставили после церемонии прощания в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Предварительно планируется доставить гроб с телом "целителя" в Украину транзитом через страны Евросоюза.

Читайте: Его дом называли "муравейником": как выглядит место, где вырос Зеленский (фото)

Где похоронят Кашпировского в Украине

Предполагаемым местом захоронения станет Центральное кладбище Винницы, где уже покоятся родители Кашпировского и его дочь Елена. Она умерла в Канаде в 2018 году в возрасте 50 лет. После ее смерти Кашпировский перевез тело дочери в Украину.

Напомним, что Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области, а значительную часть ранней карьеры провел в Виннице: окончил здесь медицинский институт и работал психиатром. В интервью в январе 1996 года психотерапевт рассказывал, что оставил жилье в Киеве и получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Кашпировского похоронят в Москве "по-тихому". Проститься с ним отказался единственный сын, живущий в США.