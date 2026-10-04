Даже сын не приедет: фаната Путина Кашпировского похоронят "по-тихому"

Раскрыта дата похорон "главного мага СССР"

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Советского и российского психотерапевта и "гипнотизера" Анатолия Кашпировского, который скончался 3 октября, похоронят без публичного прощания и даже без присутствия близкого человека.

Как передают росСМИ, ссылаясь на заявление директора "главного мага СССР", семья решила провести похороны в закрытом формате, а место его захоронения не раскрывать. Якобы именно такого сценария хотел сам Кашпировский.

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Еще более показательно, что проститься с ним, предварительно, не сможет даже собственный сын (от первого брака Кашпировского). Наследник "телецелителя" уже много лет живет в США и, по имеющейся информации, на похороны не приедет.

Анатолий Кашпировский с первой женой Валентиной и сыном Сергеем

Сообщается, что прощание состоится 8 октября в полдень на Троекуровском кладбище. Однако после церемонии место, где Кашпировский будет похоронен, останется тайной.

Напомним, что Анатолий Кашпировский восхвалял Путина. Ранее мы рассказывали, что уроженец Украины говорил о войне.

Также "Телеграф" писал, что известно о маленькой дочери Кашпировской. Она родилась, когда шарлатану было 86 лет.