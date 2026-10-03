Умер Кашпировский. Причина смерти и что его связывало с Украиной

Ему было 87 лет

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В субботу, 3 октября, стало известно о смерти российского психотерапевта украинского происхождения Анатолия Кашпировского. О его кончине сообщил российский телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. Кашпировскому было 87 лет.

Причина и обстоятельства смерти пока официально не раскрываются. Представители психотерапевта и его родственники на данный момент публичных комментариев не давали.

В то же время российские Telegram-каналы пишут, что Кашпировский умер утром в Москве в собственном доме. По их данным, около 06:40 у психотерапевта остановилось сердце, а предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

Утверждается, что накануне Кашпировский чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие. Близкие вызвали ему скорую помощь, однако медикам не удалось его спасти.

По неподтвержденным данным, за несколько месяцев до смерти Кашпировский также перенес срочную операцию: у известного "мага СССР" врачи выявили злокачественную опухоль.

Что известно о Кашпировском

Анатолий Кашпировский родился в 1939 году на Хмельнитчине. Он учился в Винницком медицинском институте на факультете психиатрии. Был известен во всех постсоветских странах как психотерапевт, получивший широкую популярность в конце 1980-х годов благодаря своим сеансам "гипноза". Он утверждал, что обладает сверхъестественными и целительными способностями, и сумел превратить свою популярность в источник дохода.

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