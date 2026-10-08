Труна вже у дорозі: стало відомо, як тіло Кашпіровського доставлять в Україну

Тіло "головного мага СРСР" вже вивезли з Москви

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Радянського гіпнотизера Анатолія Кашпіровського, який у минулому публічно нахвалював російського президента, планують поховати в Україні.

Тіло уродженця Хмельницької області після прощання у Москві мають упокоїти поряд із батьками та дочкою від першого шлюбу. Про це повідомляють російські медіа.

Стверджується, що родичі вирішили не кремувати "телемага". Труну з його тілом підготували до транспортування в одному з підмосковних ритуальних бюро. Туди його доставили після церемонії прощання у траурній залі Троєкурівського цвинтаря у Москві. Попередньо планується доставити труну з тілом "цілителя" в Україну транзитом через країни Євросоюзу.

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Де поховають Кашпіровського в Україні

Ймовірним місцем поховання стане Центральний цвинтар Вінниці, де вже є батьки Кашпіровського та його дочка Олена. Вона померла у Канаді у 2018 році у віці 50 років. Після її смерті Кашпіровський перевіз тіло доньки до України.

Нагадаємо, що Кашпіровський народився у селі Ставниця Хмельницької області, а значну частину ранньої кар’єри провів у Вінниці: закінчив тут медичний інститут та працював психіатром. В інтерв’ю у січні 1996 року психотерапевт розповідав, що залишив житло у Києві та отримав російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що Кашпіровського поховають у Москві "по-тихому". Попрощатися з ним відмовився єдиний син, який живе у США.