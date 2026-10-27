Стильная шкатулка для украшений за копейки: из чего ее можно сделать

В такой удобно хранить бижутерию

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Обычную рамку с отделкой под винтаж можно превратить в стильный органайзер для украшений. Для этого понадобятся поролоновые бигуди и ткань.

Мягкие валики крепят рядами на задней стенке, а украшения вставляют между ними. Способ изготовления такого держателя описан в сети, сообщает "Телеграф".

На снимке – готовый органайзер в коричневой прямоугольной рамке с нежно-розовой тканью. Украшения лежат отдельно друг от друга: кольца держатся между горизонтальными складками, а декоративные вставки остаются на виду.

Рамка с винтажной отделкой и мягкие тканевые валики превращаются в органайзер для украшений

Что понадобится для мягкого органайзера

Для основы нужны рамка с задней стенкой, мягкие поролоновые бигуди, ткань, ножницы и горячий клей. В мастер-классе используют крупные и средние бигуди: от их диаметра зависят размер валиков и вид готового держателя. Для обтяжки подойдет бархат. В одном из вариантов используют и белую искусственную кожу.

Форма рамки может быть любой. В прямоугольной получится сделать ровные ряды, а у арочной верхние валики придется подрезать по изгибу. Чтобы органайзер был похож на тот, что на снимке, выберите рамку с отделкой под дерево и мягкую ткань светлого оттенка.

Как подготовить основу и закрепить бигуди

Обведите на задней стенке внутренний контур рамки – он обозначит участок, который нужно заполнить поролоном. Выньте из бигуди пластиковые крепления, проволоку и другие жесткие детали, оставив только мягкие цилиндры. Затем подрежьте их по ширине размеченной области.

Приклейте заготовки к задней стенке горизонтальными рядами, располагая вплотную друг к другу. Если одной бигуди не хватает по длине, соедините несколько коротких отрезков. В арочной рамке подрежьте края верхних деталей по контуру. Заполните всю внутреннюю область: украшения будут держаться в промежутках между мягкими рядами.

Мягкие валики помогают закрепить украшения в самодельном органайзере

Как обтянуть валики тканью

Положите ткань на поролоновую основу. Нанесите полоску горячего клея под нижний валик и подверните под него нижний край материала. Затем заправляйте ткань между валиками, двигаясь снизу вверх. В каждом промежутке проталкивайте ее как можно глубже, чтобы ряды четко обозначились.

Ткань заправляют между мягкими валиками, чтобы создать места для колец

Не натягивайте ткань ровным слоем поверх основы: она должна огибать каждый валик и уходить в углубления. В этих складках будут держаться кольца. Когда обтянете всю поверхность, установите заднюю стенку в рамку и разместите украшения между мягкими рядами.

Мягкие тканевые валики в рамке помогают удобно хранить кольца и украшения

Основу обтягивают тканью, чтобы сделать держатель для украшений

Мягкие валики в рамке помогают удобно хранить украшения

Тот же способ подойдет для небольшой прочной коробки, если нужна именно шкатулка. Обтяните тканью ее края, оставив длинный свободный конец, чтобы закрыть поролон. Приклейте внутри ряд бигуди, перекиньте через него ткань и закрепите ее рядом с валиком. Повторяйте, пока коробка не заполнится мягкими рядами.

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