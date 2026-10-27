Стильна скринька для прикрас за копійки: з чого її можна зробити

У такій зручно зберігати біжутерію

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Звичайну рамку з вінтажним оздобленням можна перетворити на стильний органайзер для прикрас. Для цього знадобляться поролонові бігуді та тканина.

М’які валики кріплять рядами на задній стінці, а прикраси вставляють між ними. Спосіб виготовлення такого тримача описаний у мережі, повідомляє "Телеграф".

На знімку – готовий органайзер у коричневій прямокутній рамці зі світло-рожевою тканиною. Прикраси лежать окремо одна від одної: каблучки тримаються між горизонтальними складками, а декоративні вставки залишаються на виду.

Рамка з вінтажним оздобленням і м’які тканинні валики перетворюються на органайзер для прикрас

Що знадобиться для м’якого органайзера

Для основи потрібні рамка із задньою стінкою, м’які поролонові бігуді, тканина, ножиці та гарячий клей. У майстер-класі використовують великі й середні бігуді: від їхнього діаметра залежать розмір валиків і вигляд готового тримача. Для обтягування підійде оксамит. В одному з варіантів використовують також білу штучну шкіру.

Форма рамки може бути будь-якою. У прямокутній вдасться зробити рівні ряди, а в арковій верхні валики доведеться підрізати за вигином. Щоб органайзер був схожий на той, що на знімку, виберіть рамку з оздобленням під дерево та м’яку тканину світлого відтінку.

Як підготувати основу та закріпити бігуді

Обведіть на задній стінці внутрішній контур рамки – він позначить ділянку, яку потрібно заповнити поролоном. Вийміть із бігуді пластикові кріплення, дріт та інші жорсткі деталі, залишивши лише м’які циліндри. Потім підріжте їх за шириною позначеної ділянки.

Приклейте заготовки до задньої стінки горизонтальними рядами, розташувавши їх впритул одна до одної. Якщо довжини однієї бігуді не вистачає, з’єднайте кілька коротких відрізків. В арковій рамці підріжте краї верхніх деталей за контуром. Заповніть усю внутрішню ділянку: прикраси триматимуться в проміжках між м’якими рядами.

М’які валики допомагають закріпити прикраси в саморобному органайзері

Як обтягнути валики тканиною

Покладіть тканину на поролонову основу. Нанесіть смужку гарячого клею під нижній валик і підгорніть під нього нижній край матеріалу. Потім заправляйте тканину між валиками, рухаючись знизу вгору. У кожному проміжку проштовхуйте її якомога глибше, щоб ряди чітко окреслилися.

Тканину заправляють між м’якими валиками, щоб утворити місця для каблучок

Не натягуйте тканину рівним шаром поверх основи: вона має огинати кожен валик і заходити в заглиблення. У цих складках триматимуться каблучки. Коли обтягнете всю поверхню, встановіть задню стінку в рамку та розмістіть прикраси між м’якими рядами.

М’які тканинні валики в рамці допомагають зручно зберігати каблучки та прикраси

Основу обтягують тканиною, щоб зробити тримач для прикрас

М’які валики в рамці допомагають зручно зберігати прикраси

Той самий спосіб підійде для невеликої міцної коробки, якщо потрібна саме скринька. Обтягніть тканиною її краї, залишивши довгий вільний кінець, щоб закрити поролон. Приклейте всередині ряд бігуді, перекиньте через нього тканину та закріпіть її біля валика. Повторюйте, доки коробка не заповниться м’якими рядами.

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