Как на бабушкиной кухне: что повесить на окно вместо длинных штор

Это придаст больше света и уюта

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Помните короткие занавески на кухонных окнах, сквозь которые можно было увидеть двор, цветочные горшки и соседские дома? Эта деталь интерьера, знакомая многим с детства, снова привлекает внимание дизайнеров.

"Телеграф" расскажет, почему вместо тяжёлых штор от пола до потолка всё чаще выбирают лёгкий текстиль.

Занавески, которые возвращают уют

Короткие занавески закрывают преимущественно нижнюю часть окна. Их традиционно использовали на кухнях, чтобы защититься от посторонних взглядов и не лишиться дневного света.

Они снова появляются на кухнях благодаря моде на винтажный декор и натуральные ткани. Теперь вместо привычных старых занавесок выбирают лёгкий лён, хлопок, нежные цветочные узоры и спокойные цвета, которые хорошо вписываются в современный интерьер.

Секрет их привлекательности прост: даже обычная кухня с такими занавесками выглядит менее строго. Ткань смягчает прямые линии мебели, добавляет цвета и создаёт ощущение домашнего тепла.

Короткие занавески на кухне

Чем они удобны на кухне

Короткие занавески – не только декоративная деталь. Они особенно практичны, если окно расположено рядом с рабочей поверхностью или мойкой.

Поскольку верхняя часть окна остаётся открытой, в помещение попадает достаточно дневного света. Ткань закрывает нижнюю часть стекла от посторонних взглядов, что удобно для квартир на первых этажах или домов с окнами на улицу.

Ещё одно преимущество – возможность быстро изменить вид кухни без ремонта. Достаточно подобрать другую ткань и карниз, чтобы освежить интерьер и добавить ему нового настроения.

Есть и нюанс: вечером, когда в комнате горит свет, тонкая ткань не обеспечит полной приватности.

Какие занавески выбрать

Не обязательно искать точную копию тех, что висели на кухне у бабушки. Современные варианты позволяют сохранить ностальгическое настроение, но избежать ощущения старомодности.

Для кухни в загородном стиле подойдут ткани с мелкими цветами, клеткой или кружевным краем. Если интерьер сдержанный, лучше выбрать однотонный хлопок или лён молочного, бежевого либо натурального оттенка.

Занавески в клеточку

Однотонный лен

Вышитые занавески