Як у бабусиній кухні: що повісити на вікно замість довгих штор

Це додасть більше світла й затишку

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Пам’ятаєте короткі фіранки на кухонних вікнах, за якими можна було побачити подвір’я, квіткові горщики й сусідські будинки? Ця деталь інтер’єру, знайома багатьом із дитинства, знову привертає увагу дизайнерів.

"Телеграф" розповість, чому замість важких штор від підлоги до стелі дедалі частіше обирають легкий текстиль.

Фіранки, які повертають затишок

Короткі фіранки закривають переважно нижню частину вікна. Їх традиційно використовували на кухнях, щоб захиститися від сторонніх поглядів і не втратити денне світло.

Вони знову з’являються на кухнях завдяки моді на вінтажний декор і натуральні тканини. Тепер замість звичних старих занавісок обирають легкий льон, бавовну, ніжні квіткові візерунки та спокійні кольори, які добре вписуються в сучасний інтер’єр.

Секрет їхньої привабливості простий: навіть звичайна кухня з такими фіранками має менш суворий вигляд. Тканина пом’якшує прямі лінії меблів, додає кольору й створює відчуття домашнього тепла.

Короткі фіранки на кухні

Чим вони зручні на кухні

Короткі фіранки — не лише декоративна деталь. Вони особливо практичні, якщо вікно розташоване біля робочої поверхні або мийки.

Оскільки верхня частина вікна залишається відкритою, у приміщення потрапляє достатньо денного світла. Тканина закриває нижню частину скла від сторонніх поглядів, що зручно для квартир на перших поверхах або будинків із вікнами на вулицю.

Ще одна перевага — можливість швидко змінити вигляд кухні без ремонту. Достатньо підібрати іншу тканину та карниз, щоб освіжити інтер’єр і додати йому нового настрою.

Є й нюанс: увечері, коли в кімнаті горить світло, тонка тканина не забезпечить повної приватності.

Які фіранки обрати

Не обов’язково шукати точну копію тих, що висіли на кухні в бабусі. Сучасні варіанти дають змогу зберегти ностальгійний настрій, але уникнути відчуття старомодності.

Для кухні в заміському стилі підійдуть тканини з дрібними квітами, клітинкою або мереживним краєм. Якщо інтер’єр стриманий, краще обрати однотонну бавовну чи льон молочного, бежевого або природного відтінку.

Фіранки в клітинку

Однотонний льон

Вишиті фіранки

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